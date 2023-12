To zaboli. Cała Austria świętuje blamaż Rakowa. "Wielkie podziękowania"

Raków Częstochowa i Sturm Graz do ostatniej kolejki rywalizowały o trzecie miejsce w grupie D Ligi Europy, dające prawo gry w 1/16 finału Ligi Konferencji. Mimo że Austriacy przegrali 0:3 ze Sportingiem, to i tak osiągnęli cel, gdyż mistrzowie Polski ulegli 0:4 Atalancie i mieli gorszy bilans bramkowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa wyrzucona z pucharów? Najnowsze informacje

Raków odpada, Sturm gra dalej. Austriacy komentują. "Wydawał się znokautowany"

Sukces został osiągnięty w dosyć nietypowych okolicznościach, ale austriackie media i tak podkreślały jego wagę. "Sturm przezimuje w europejskich pucharach" - czytamy na portalu sport.orf.at, który zwraca uwagę, że to ostatni klub z tego kraju występujący w międzynarodowych rozgrywkach.

"Wszystko dobre, co się dobrze kończy!" - fetuje regionalny dziennik "Kleine Zeitung". Tam nieco zbagatelizowano wysoką porażkę ze Sportingiem i skupiono się na sukcesie, jakim jest pozostanie w pucharach. "Podróż Sturmu po Europie trwa. Zespół z Grazu nie spisał się najlepiej przeciwko Sportingowi na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie. Jednak porażka 0:3 jest sprawą drugorzędną w kontekście awansu" - napisano.

Z kolei dziennik "Kronen Zeitung" w dosadnych słowach podsumował rywalizację Austriaków z Rakowem, pisząc o "wyścigu ślimaków". "Sturm wydawał się być znokautowany. Po prostu biegał, nie był w stanie znaleźć żadnych rozwiązań w ofensywie. Jednak w czwartek nie musiał tego robić, bo Atalanta wygrała 4:0" - podsumowano.

Trener Sturmu Graz zabrał głos po "zwycięskiej" porażce. "Niezwykle trudne chwile"

Choć Sturm nie odpadł z europejskich pucharów, to jego trener Christian Ilzer nie był zadowolony z tego, co udało się zaprezentować w Lizbonie. - Mieliśmy niezwykle trudne chwile, Sporting był "świeży" i zdecydowanie nad nami górował. Nie mieliśmy już sił, nie mogliśmy zarządzać niczym tak, jak to sobie wyobrażaliśmy - powiedział, cytowany przez portal laola1.at. Szkoleniowiec doskonale wiedział, komu zawdzięcza sukces. - Z tego miejsca wielkie podziękowania dla Atalanty - skwitował.

W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Sturm Graz znów może zagrać z polską drużyną, konkretnie Legią Warszawa. O tym, czy tak się stanie, zadecyduje losowanie, które odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia.