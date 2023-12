Niewiarygodne! O tyle Raków przegrał awans. Oto tabela grupy D Ligi Europy

Raków Częstochowa porażką 0:4 przed własną publicznością z Atalantą Bergamo zakończył swój udział w tym sezonie europejskich pucharów. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę szanse na pozostanie w Lidze Europy stracił stosunkowo wcześnie. Do ostatniej kolejki bił się jednak o trzecie miejsce w grupie gwarantujące udział w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Przegrał ją minimalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Raków Częstochowa odpadł z europejskich pucharów. Zabrakło tak niewiele. To nie żart

Bilans Rakowa w pierwszej w historii klubu kampanii w Lidze Europy to cztery porażki, jeden remis i jedno zwycięstwo. Mistrzom Polski korzystny rezultat udało się wywieźć z pierwszej konfrontacji ze Sportingiem (1:1 w Sosnowcu) oraz rewanżowym starciu ze Sturmem Graz (1:0 w Austrii). W sumie złożyło się to na dorobek czterech punktów.

Dokładnie tyle samo punktów co Raków ma trzeci Sturm. O układzie tabeli w tym wypadku nie decyduje jednak stosunek bezpośrednich meczów, bo w obu padł wynik 1:0 - raz dla jednej, raz dla drugiej ekipy. Co zatem rozstrzyga o ostatecznej kolejności? Bilans bramkowy. W przypadku Rakowa wyniósł on 3:9. Sturm stracił jedną mniej i strzelił jedną więcej. Można więc stwierdzić, że o pozostaniu Austriaków w Europie zaważyły dwa gole.

Tak wygląda tabela grupy Rakowa w Lidze Europy. Smutny widok

W ostatnim meczu Sturm przegrał ze Sportingiem Lizbona 0:3. Gdyby wynik był jeszcze wyższy, Raków mógłby awansować. Z drugiej strony piłkarze spod Jasnej Góry sami mogli wziąć sprawy w swoje ręce i strzelić coś przeciwko Atalancie lub po prostu mniej tracić.

A jak sytuacja przedstawia się w na górze tabeli? Najlepsza okazała się Atalanta Bergamo. Z dorobkiem 14 punktów wygrała rywalizację w grupie D i awansowała do 1/8 finału Ligi Europy. W 1/16 znajdzie się natomiast Sporting, który przegrał rywalizację z włoskim klubem o trzy punkty.

Końcowa tabela grupy D Ligi Europy: