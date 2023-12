Kiepski wieczór Polaków w pucharach. Garstka zagra wiosną LE i LKE. Oto końcowe tabele

Pierwsze zmagania w ostatnich kolejkach fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy rozpoczęły się już o 18:45. Tam najważniejszym wydarzeniem dla polskich kibiców był awans Legii Warszawa, a także zwycięstwa i awanse AS Romy Nicoli Zalewskiego i Łudogorca Razgrad Jakuba Piotrowskiego. Grę w pucharach na wiosnę przypieczętowały także m.in. Bayer Leverkusen, Liverpool, Villarreal i Fiorentina. W meczach rozpoczętych o 21:00 walczyło jeszcze sporo uznanych marek.

W grupie A gigantyczne powody do szczęścia ma Łukasz Fabiański, który zagrał pełne 90 minut w barwach West Hamu United i wygrał 2:0 z Freiburgiem. Drużyna polskiego bramkarza awansowała do fazy pucharowej z pierwszego miejsca właśnie przed rywalami z Niemiec. Do Ligi Konferencji Europy spadnie grecki Olympiakos, który na osłodę pokonał serbską Backą Topolę 5:2.

Tabela grupy A:

West Ham United - 15 pkt SC Freiburg - 12 pkt Olympiakos - 7 pkt - spadek do LKE TSC Backa Topola - 1 pkt

W grupie B mniej szczęścia miał kolejny z Polaków - Damian Szymański. Jego AEK Ateny przegrał z Ajaxem Amsterdam 1:3 i przez to dał wyprzedzić się rywalom i zajął ostatnie miejsce w grupie. Z kolei Holendrzy również nie mogą być zadowoleni, ponieważ na wiosnę zagrają tylko w Lidze Konferencji. Grupę wygrało Brighton Jakuba Modera, które w ostatnim meczu ograło Olympique Marsylia 1:0.

Tabela grupy B:

Brighton - 13 pkt Olympique Marsylia - 11 pkt Ajax Amsterdam - 5 pkt - spadek do LKE AEK Ateny - 4 pkt

W kolejnej grupie znów gorzkie momenty przeżywali Polacy - Miłosz Stępiński i Karol Struski. Ich Aris Limassol przegrał 1:3 ze Spartą Praga i zajął ostatnią lokatę w grupie. Z kolei w drugim meczu Rangers ograli Betis 3:2 i wygrali zmagania grupowe. Zespół z Sevilli dość niespodziewanie spadł do Ligi Konferencji.

Tabela grupy C:

Rangers - 11 pkt Sparta Praga - 10 pkt Betis - 9 pkt - spadek do LKE Aris Limassol - 4 pkt

W grupie D Raków Częstochowa przegrał 0:4 z Atalantą, a w drugim starciu Sporting Lizbona ograł Sturm Graz 3:0. Ekipa z Austrii z Szymonem Włodarczykiem w składzie spadła do Ligi Konferencji, a Włosi i Portugalczycy grają dalej w LE. Z pucharami żegnają się mistrzowie Polski.

Tabela Grupy D:

Atalanta - 14 pkt Sporting Lizbona - 11 pkt Sturm Graz - 4 pkt - spadek do LKE Raków Częstochowa - 4 pkt

Wszystkie drużyny z awansem do fazy pucharowej Ligi Europy: West Ham United, SC Freiburg, Olympique Marsylia, Brighton, Sparta Praga, Rangers, Atalanta, Sporting Lizbona, Liverpool, Toulouse, Villarreal, Rennes, Slavia Praga, AS Roma, Bayer Leverkusen, Karabach Agdam.

Liga Konferencji Europy. To z nimi może zmierzyć się Legia Warszawa

Najważniejszym dla polskich kibiców wydarzeniem w Lidze Konferencji Europy był awans Legii Warszawa. W spotkaniach rozpoczętych o godzinie 21:00 oglądać można było tylko jednego Polaka.

W grupie A pewne awansu były zespoły Lille i Slovana Bratysława. W ostatnich spotkaniach Francuzi przypieczętowali pierwsze miejsce dzięki ograniu Klasviku 3:0. Z kolei Słowacy niespodziewanie przegrali z Olimpią Lublana 1:2 i zajęli drugą lokatę.

Tabela grupy A:

Lille - 14 pkt Slovan Bratysława - 10 pkt Olimpia Lublana - 6 pkt Klasvik - 1 pkt

W grupie B Polaków nie było, ale znalazł się polski akcent. Ukraińska Zoria Ługańsk swoje domowe mecze rozgrywała na Arenie Lublin, ale na wiosnę już tego nie zrobi. Na pocieszenie ograła Breidablik 4:0 i zajęła trzecią lokatę. Pierwszą pozycję zdobyli z kolei zawodnicy Maccabi Tel Aviv, którzy ograli Gent 3:1 i wyprzedzili Belgów w grupie.

Tabela grupy B:

Maccabi Tel Aviv - 15 pkt Gent - 13 pkt Zoria Ługańsk - 7 pkt Breidablik - 0 pkt

W kolejnej grupie bliscy wyeliminowania byli zawodnicy Dinama Zagrzeb. Jednak wygrana 3:0 z FC Ballkani pozwoliła im zachować drugą lokatę. Z kompletem zwycięstw grupę wygrała Viktoria Pilzno, która pokonała FC Astanę 3:0.

Tabela grupy C:

Viktoria Pilzno - 18 pkt Dinamo Zagrzeb - 9 pkt FC Astana - 4 pkt FC Ballkani - 4 pkt

Grupę D wygrała drużyna z Polakiem w składzie. Club Brugge na zakończenie zmagań zwyciężył 2:1 z Bodo/Glimt, a Michał Skóraś pojawił się na boisku w 61. minucie starcia. W drugim meczu FC Lugano przegrało 0:2 z Besiktasem, ale spotkanie kompletnie nie miało stawki. Szwajcarzy po porażce spadli na czwartą lokatę.

Tabela grupy D:

Club Brugge - 16 pkt Bodo/Glimt - 10 pkt Besiktas - 4 pkt FC Lugano - 4 pkt

Wszystkie drużyny z awansem do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy: Lille, Slovan Bratysława, Maccabi Tel Aviv, Gent, Viktoria Pilzno, Dinamo Zagrzeb, Club Brugge, Bodo/Glimt, Aston Villa, Legia Warszawa, Fiorentina, Ferencvaros, PAOK, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Łudogorec Razgrad.

Spadkowicze do LKE z Ligi Europy: Olympiakos, Ajax Amsterdam, Betis, Sturm Graz, Royale Union SG Maccabi Haifa, Servette, Molde.