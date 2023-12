Oto potencjalni rywale Legii w 1/16 finału LKE

Legia Warszawa pokonała AZ Alkmaar w ostatnim starciu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy 2:0, tym samym rewanżując się rywalowi za spotkanie w Holandii. Co najważniejsze - wicemistrzowie Polski zajęli finalnie drugie miejsce w tabeli grupy E i dzięki temu awansowali do 1/16 finału LKE. Wiemy już, z kim mogą się zmierzyć w kolejnym etapie. Do tego grona należy pogromca Rakowa Częstochowa.

