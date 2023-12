Kiedy losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy? Tego dnia Legia pozna rywala

Legia Warszawa będzie kontynuować swoją przygodę z europejskimi pucharami. W czwartek wicemistrzowie Polski w decydującym o awansie meczu z AZ Alkmaar wygrali 2:0 po golach Ribeiro i Kramera. Ostatecznie zajęli drugie miejsce w grupie E i podobnie jak rok temu Lech Poznań awansowali do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Z kim będą się mierzyć?

Legia Warszawa zagra w 1/16 finału Ligi Europy. Na kogo trafi? Kiedy losowanie?

O tym zadecyduje losowanie. Zgodnie z regulaminem rozgrywek zespoły z pierwszych miejsc w poszczególnych grupach awansowały bezpośrednio do 1/8 finału. Wśród nich znalazła się m.in. Aston Villa. Legia, tak jak inne drużyny z drugich miejsc, zagra jedną rundę więcej. Do ośmiu klubów, które są w takiej samej sytuacji jak wicemistrzowie Polski, dołączy osiem kolejnych z trzecich miejsc w grupach Ligi Europy. To właśnie na jednego ze "spadkowiczów" z Ligi Europy trafią Legioniści.

Rywalizacja w ich grupach już się zakończyła. Po zakończeniu kolejnych meczów Ligi Europy dołączą do nich kolejne cztery zespoły. A kiedy poznamy dokładne pary 1/16 finału?

Kiedy losowanie par 1/16 finału Ligi Konferencji Europy i Ligi Europy? Znamy datę i godzinę

Po zakończeniu ceremonii losowania, która odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Ma ono rozpocząć się punktualnie o godzinie 14:00. Z kolei mecze tej fazy rozgrywek mają odbyć się w dniach 15 i 22 lutego 2024 roku.

Zanim jednak poznamy rywala Legii, rozlosowane zostaną pary 1/16 finału Ligi Europy. Tu zasady wyglądają podobnie. Osiem zespołów z drugich miejsc w grupach zostanie skojarzonych z ośmioma z trzecich miejsc w Lidze Mistrzów. Losowanie rozpocznie się godzinę wcześniej niż w przypadku Ligi Konferencji, czyli w poniedziałek 18 grudnia o 13:00.