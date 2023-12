Reprezentant Polski bohaterem w LKE. Jego gol dał awans!

Reprezentant Polski bohaterem w Lidze Konferencji Europy. Łudogorec Razgrad awansował do 1/16 finału europejskiego pucharu po wygranej 1:0 z FC Nordsaelland, a jedynego gola w meczu zdobył Jakub Piotrowski. Pomocnik już nie pierwszy raz w tym sezonie LKE trafiał do siatki rywali i promocja ekipy z Bułgarii jest jego wielką zasługą. Do fazy pucharowej z grupy H awansowało dwóch Polaków.

