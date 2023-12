Dramat Rakowa. Nie tak to miało wyglądać. Przecież szanse były niemal do ostatniej minuty

Obiektywne najistotniejsze rozstrzygnięcia w grupie D Ligi Europy znane były już po piątej kolejce, gdyż Atalanta i Sporting - dokładnie w takiej kolejności - zapewniły sobie awans do fazy pucharowej. To sprawiło, że Włosi do Sosnowca przyjechali w mocno osłabionym składzie. Ich trener Gian Piero Gasperini w Bergamo zostawił aż 13 zawodników pierwszej drużyny, co miało znaczny wpływ na jakość podstawowej jedenastki, która składała się z wielu graczy rezerwowych lub nawet na co dzień występujących w rezerwach. To jednak nie interesowało mistrzów Polski, którzy wciąż liczyli się w grze o trzecie miejsce w grupie, dające awans do 1/16 Ligi Konferencji Europy. Potrzebowali do tego lepszego wyniku od Sturmu Graz, który równolegle rywalizował w Lizbonie ze Sportingiem.

Przetrzebiony kontuzjami Raków również nie mógł skorzystać z kilku zawodników, a kolejna zła wiadomość przyszła tuż przed pierwszym gwizdkiem, albowiem na rozgrzewce urazu doznał Milan Rundić, który był desygnowany do gry w pierwszej jedenastce.

Raków zaczął obiecująco, a potem ten błąd Koczergina

Początkowe fragmenty spotkania napawały optymizmem. Raków budował swoją przewagę, ale indywidualny błąd w 14. minucie zniweczył wysiłek kolegów. Piłkę na własnej połowie stracił Koczergin. Odbiorem, a następnie błyskawicznym podaniem do Muriela popisał się Miranczuk. Kolumbijski napastnik z przeszłością w m.in. Sevilli z dużą łatwością ograł Racovitana i pokonał Vladana Kovacevicia. Sytuacja mistrzów Polski mocno się skomplikowała.

Dziesięć minut później można było już ją określić katastrofalną, gdyż goście trafili po raz drugi. Krótkie rozegranie rzutu rożnego przerodziło się w zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu. Tam w dość szczęśliwych okolicznościach do siatki trafił Giovanni Bonfanti. Piłka odbijała się jeszcze dwa razy od Tudora, także od słupka, po czym wpadła do bramki.

Szybko mógł odpowiedzieć Zwoliński, lecz nie trafił w piłkę zawieszoną w powietrzu po dograniu Plavsicia. Nic nie usprawiedliwiało napastnika Rakowa, zwłaszcza że przed nim była w zasadzie pusta bramka, gdyż golkiper nie zdążył się przesunąć. To mogło błyskawicznie się zemścić. Kolejny raz swoją finezją popisał się Luis Muriel. Kolumbijczyk dwukrotnie próbował wykończenia akcji piątą. Raz został zablokowany, a błyskawiczna poprawka wylądowała na słupku.

Dużo szczęścia mieli mistrzowie Polski, bo 31-latek bawił się na boisku w Sosnowcu. Raków swoimi błędami sprawił, że goście zyskali większy luz i pewność siebie. Było to widoczne w obrazie gry. Gospodarze w pierwszej połowie nie oddali nawet celnego strzału. Po raz szósty w tej edycji fazy grupowej LE. W Lizbonie do przerwy było 1:0 dla Sportingu, co mogło wlać trochę optymizmu w serca fanów Rakowa.

Gol za golem dla Atalanty w Sosnowcu i Sportingu w Lizbonie. Komiczne sceny

Jednym z największych rozczarowań transferowych w tym sezonie Ekstraklasy jest Adnan Kovacević i to spotkanie tylko to potwierdziło. 30-letni Bośniak na sam start drugiej połowy popełnił fatalny błąd, przez który na czystą pozycję sam na sam wyszedł Muriel. Kolumbijczyk miał sporo czasu, biegł prawie przez całą połowę i chyba to sprawiło, że zlekceważył tę sytuację, gdyż nawet nie trafił w bramkę. To mogło, a nawet powinno być po meczu.

Atalanta całkowicie kontrolowała wydarzenia boiskowe. Można było stwierdzić po piłkarsku, że Raków długo nie wyszedł z szatni po przerwie. Dopiero w 65. minucie obecność mistrzów Polski w ofensywie zaznaczył Crnac. Jego strzał został jednak zablokowany. Niestety najwięcej emocji generowało śledzenie równoległego spotkania w Lizbonie, gdyż w międzyczasie Sporting zdobył drugą bramkę, przez co każdy gol był decydujący w kontekście gry mistrzów Polski na wiosnę w LKE. Potrzebowali oni lepszego wyniku od Sturmu. Pozytywne wiadomości ze stolicy Portugalii dodały animuszu gospodarzom, którzy ruszyli po gola. Znów blisko był Crnac, który trafił w słupek po uderzeniu głową z rzutu rożnego.

Gdy Raków wydawał się coraz bliżej zmniejszenia różnicy bramkowej, ponownie otrzymał bolesny cios. I to w jaki sposób... Wydawało się, że dośrodkowanie w pole karne zostanie wybite poza pole bramkowe Kovacevicia, ale defensor gospodarzy zrobił to w taki sposób, że nabił, będącego za jego plecami Luisa Muriela... Kolumbijczyk miał już dublet. Na domiar złego w tym samym momencie gola na 3:0 strzelił także Sporting.

Podopieczni Dawida Szwargi nadal atakowali, ale sporo w ich poczynaniach było chaosu i nerwowości. Dobrze rozgrzany był już Marco Carnesecchi, bramkarz gości, ale w 85. minucie został on zmieniony i nie był to efekt żadnej kontuzji. Gian Piero Gasperini uznał, że da szansę występu golkiperowi numer trzy w hierarchii. Tyle znaczył ten mecz dla Atalanty, która musiała odbębnić obowiązek, choć mieli jeszcze okazje na czwarte trafienie po uderzeniach głową. Najpierw dwukrotnie na przeszkodzie stanął Vladan Kovacević, ale Bośniak i tak musiał skapitulować po raz czwarty. W 92. minucie Charles De Ketelaere oddał precyzyjny strzał w długi róg. To już był koniec. To było bolesne pożegnanie z Europą dla Rakowa Częstochowa. 0:4 z rezerwową Atalantą.