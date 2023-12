Oto tabela grupy Legii w LKE. Tyle wystarczyło do awansu [TABELA]

Legia Warszawa w ostatniej kolejce grupowych zmagań w Lidze Konferencji Europy zmierzyła się AZ Alkmaar w spotkaniu, którego stawką był awans do fazy pucharowej. By znaleźć się w niej, polski zespół potrzebował uniknąć porażki z rywalami z Holandii. W przypadku wygranej mógł jednak zrobić coś wielkiego - wygrać całą grupę i awansować do 1/8 finału.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Legia Warszawa awansowała do fazy pucharowej LKE. Które miejsca zajęła w grupie?

Wicemistrzowie Polski już w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie 1:0 po kapitalnej wrzutce Josue i trafieniu głową Yuriego Ribeiro. Dzięki temu znacznie przybliżyli się do awansu i do drugiej części spotkania mogli podchodzić z większym spokojem.

Po przerwie nieco pomogli rywale, a konkretnie Bruno Martins Indi, który w 53. minucie obejrzał czerwoną kartkę za brzydki faul na Josue. Od tego momentu Legii grało się znacznie prościej. Po serii zmarnowanych sytuacji kolejny gol przyszedł dopiero w 81. minucie. Znów cudownie dośrodkował Josue, a głową do siatki trafił Blaz Kramer i podwyższył na 2:0. Finalnie takim wynikiem zakończyło się starcie i dało wicemistrzom Polski awans.

Równocześnie z meczem Legia - AZ trwało stracie Aston Villi ze Zrinjskim Mostar. Ekipa z Anglii miała już pewny awans, ale potrzebowała zaledwie remisu, by zająć pierwsze miejsce w grupie. Na stadionie rywala wykonała plan minimum i zremisowała 1:1 po trafieniach Nicolo Zaniolo i Matiji Malekinusicia. Dzięki temu wygrała zmagania w grupie E.

Tabela grupy E Ligi Konferencji Europy. Tak wygląda "grupa Legii" [TABELA]:

Aston Villa - 13 pkt, 4 wygrane, 1 remis, 1 porażka, bilans goli 12:7 Legia Warszawa - 12 pkt, 4 wygrane, 2 porażki, 10:6 AZ Alkmaar - 6 pkt, 2 wygrane, 4 porażki, 7:11 Zrinjski Mostar - 4 pkt, 1 wygrana, 1 remis, 4 porażki, 5:10

Do dalszej fazy Ligi Konferencji Europy awansowały Aston Villa i Legia, a AZ i Zrinjski pożegnały się z europejskimi pucharami w tym sezonie. Wygrana w grupie zapewniła Anglikom awans do 1/8 finału, a wicemistrzowie Polski po drugiej lokacie trafią do 1/16 finału rozgrywek.

Losowanie par 1/16 finału odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia. Z kolei spotkania 15 i 22 lutego 2024 roku.