Polak dał awans. Błysnął też Zalewski. Oto rozstrzygnięcia w LE i LKE

W Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy trwa ostatnia kolejka fazy grupowej. Już teraz poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w połowie wszystkich grup. Jednym z bohaterów czwartkowych spotkań był Nicola Zalewski, który w dużej mierze przyczynił się do wygranej Romy i przypieczętowaniu awansu.

Nicola Zalewski błysnął w Lidze Europy. Roma gra dalej. Oto rozstrzygnięcia

Polak już w pierwszej połowie zanotował dwie asysty. Najpierw popisał się znakomitym sprintem lewym skrzydłem, minął rywala i płasko dośrodkował w pole karne idealnie na nogę Romelu Lukaku. Belg tylko dołożył stopę i cieszył się z trafienia. Nieco później nasz reprezentant sam miał okazję do strzelenia gola. Dostał znakomitą wysoką piłkę w pole karne od Renato Sanchesa i sprytnym strzałem chciał przelobować bramkarza. Ten jednak lekko trącił futbolówkę, ale przy poprawce Belottiego nie miał żadnych szans. Włoski napastnik dobijał głową i dał prowadzenie 2:0. Ostatecznie Włosi wygrali 3:0 po golu Pisillego.

Dzięki zwycięstwu Roma zakończyła zmagania w grupie G na drugim miejscu i awansowała do 1/16 finału. Lepsza okazała się tylko Slavia Praga, która w ostatnim meczu rozgromiła Servette 4:0. Tym samym zapewniła sobie miejsce bezpośrednio w 1/8 finału. Trzecie Servette zagra z kolei 1/16 finału Ligi Konferencji, a z pucharami żegna się ostatni Sheriff Tyraspol, który wywalczył zaledwie jeden punkt.

Tabela grupy G:

1. Slavia Praga 15 pkt.

2. AS Roma 13 pkt.

3. Servette 5 pkt. - awans do fazy pucharowej LKE

4. Sheriff Tyraspol 1 pkt.

Swoje mecze od godz. 18:45 rozpoczęły zespoły z grup od E do H. W pierwszej z nich awans i to z pierwszego miejsca jeszcze przed ostatnią kolejką zapewniony miał Liverpool. O wyjście z grupy korespondencyjny pojedynek stoczyły Toulouse i Royale Union Saint-Gilloise. Ten ostatecznie padł łupem piłkarzy z Tuluzy, mimo że Belgowie nieoczekiwanie pokonali Liverpool 2:1. Francuzi odpowiedzieli jednak wygraną z Linzem 2:1.

Tabela grupy E:

1. Liverpool 12 pkt.

2. Toulouse 11 pkt.

3. Royale Union SG 8 pkt. - awans do fazy pucharowej LKE

4. LASK Linz 3 pkt.

W grupie F bezpośrednie stracie o pierwsze miejsce stoczyły Rennes i Villarreal. Ostatecznie Hiszpanie wygrali 3:2 i wyprzedzili Francuzów jednym punktem. Do Ligi Konferencji przeniesie się za to Maccabi Hajfa, które trzecie miejsce wywalczyło rzutem na taśmę. W ostatniej kolejce pokonało Panathinaikos Ateny 2:1 i wyprzedziło go jednym punktem.

Tabela grupy F:

1. Villarreal 13 pkt.

2. Rennes 12 pkt.

3. Maccabi Hajfa 5 pkt. - awans do fazy pucharowej LKE

4. Panathinaikos Ateny 4 pkt.

Niesamowitym osiągnięciem może pochwalić się Bayer Leverkusen. Ekipa Xabiego Alonso w Bundeslidze jeszcze nie przegrała, a w fazie grupowej Ligi Europy zgromadziła komplet 18 punktów. Puentą była wysoka wygrana 5:1 z Molde, które skończyło na trzeciej pozycji. Do 1/16 Ligi Europy awansował z kolei Karabach Agdam, który ograł Hacken 2:1. Mistrzowie są jedyną ekipą w całych rozgrywkach, którzy nie wywalczyli ani jednego punktu.

Tabela grupy H:

1. Bayer Leverkusen 18 pkt.

2. Karabach Agdam 10 pkt.

3. Molde 7 pkt - awans do fazy pucharowej LKE

4. Hacken 0 pkt.

Nie tylko Legia. Kluby Polaków grają dalej w Lidze Konferencji Europy

Z kolei w Lidze Konferencji Europy doszło m.in. do fantastycznych z polskiego punktu widzenia rozstrzygnięć w grupie Legii Warszawa. Wicemistrz Polski pokonał AZ Alkmaar i awansował do fazy pucharowej.

Emocji nie zabrakło też w trzech innych grupach. Dosłownie w ostatniej chwili wyjście z grupy Łudogorcowi Razgrad dał Jakub Piotrowski. Polak trafił z daleka na 11 minut przed końcem, czy zapewnił wygraną 1:0 z Nordsjaelland, dzięki czemu Bułgarzy wyprzedzili w tabeli Duńczyków i zajęli pierwsze miejsce w grupie H. Do końca o awans musiało drżeć także Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego. Turcy z Polakiem w składzie pokonali Spartaka Trnava 4:0 i z trzeciej pozycji przeskoczyli na drugą.

Tabela grupy H:

1. Łudogorec Razgrad 12 pkt.

2. Fenerbahce Stambuł 12 pkt.

3. Nordsjaelland 10 pkt.

4. Spartak Trnava 1 pkt.

Awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji wywalczyły także Fiorentina i Ferencvaros. Oba kluby zagrały przeciw sobie i podzieliły się punktami (1:1). Z rozgrywkami żegna się za to belgijski Genk i serbskie Cukaricki, które przegrało wszystkie mecze - ostatni 0:2.

Tabela grupy F:

1. Fiorentina 12 pkt.

2. Ferencvaros 10 pkt.

3. Genk 9 pkt.

4. Cukaricki 0 pkt.

Grupę G wygrał za to PAOK Saloniki Tomasza Kędziory. W ostatnim meczu pokonał HJK Helsinki 4:2. Końcowe miejsca były już rozpisane przed startem kolejki. Z grupy wyszedł także Eintracht Frankfurt, mimo że przegrał z Aberdeen 0:2.

Tabela grupy G: