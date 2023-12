Sceny przed meczem. Tak kibice Legii powitali piłkarzy AZ Alkmaar [WIDEO]

Legia Warszawa kończy swój udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Czy zobaczymy ją dalej w fazie pucharowej? O tym zdecyduje wynik konfrontacji z AZ Alkmaar. Piłkarze Kosty Runjaicia, by dostać się do 1/16 finału, potrzebują co najmniej remisu. Holendrzy walczą dokładnie o to samo, ale ich premiuje jedynie zwycięstwo. Już podczas wyjścia na rozgrzewkę przekonali się, że nie będą mieli lekko.

Piłkarze AZ Alkmaar popamiętają to na długo. Kibice Legii zgotowali im "powitanie"

Nagraniem z tego momentu klub podzielił się w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak kolejni piłkarze jeden za drugim wybiegają na płytę stadionu przy Łazienkowskiej. Uderzająca jest jednak reakcja trybun. Tak głośnych gwizdów i buczenia zapewne się nie spodziewali, tym bardziej że wówczas większość miejsc pozostawała jeszcze wolnych.

Zachowanie fanów Legii nie jest żadnym zaskoczeniem. Relacje między obiema drużynami są wręcz fatalne po tym, co wydarzyło się w październiku przy okazji pierwszego meczu w Alkmaar. Legia przegrała wówczas 0:1 po golu Vangelisa Pavlidisa, ale ważniejsze było to, co miało miejsce już po końcowym gwizdku. Po niezrozumiałej interwencji miejscowych służb i ochrony aresztowano dwóch graczy Legii Josue i Radovana Pankova. W zajściach ucierpiał także prezes klubu Dariusz Mioduski.

Sami kibice także mają Holendrom wiele za złe. Skarżyli się wówczas na przejawy dyskryminacji na tle narodowościowym, a w dodatku stali się kozłem ofiarnym. To właśnie ich rzekomo niewłaściwym zachowaniem Holendrzy tłumaczyli kuriozalną interwencję miejscowych służb.