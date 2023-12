Legia gra dalej w Europie! Nie było wątpliwości. Dwa cudowne zagrania Josuego [WIDEO]

Była 35. minuta meczu, w którym do tego momentu niewiele się działo. W polu karnym świetne podanie otrzymał Paweł Wszołek. Skrzydłowy Legii Warszawa, zamiast strzelać, zakiwał się sam ze sobą i wydawało się, że jest już po akcji. Piłkę przejął jednak w polu karnym Josue, który kapitalnie dośrodkował wzdłuż bramki, a zamykający akcję Ribeiro z metra trafił do siatki głową. Był to pierwszy celny strzał Legii w tym meczu i od razu znalazł drogę do bramki. Był to też pierwszy gol Ribeiro w tym sezonie.

Dwa genialne podania Josuego i Legia gra dalej w Lidze Konferencji Europy

Pierwsza połowa nie była jednak zbyt atrakcyjna. Najlepiej świadczą o tym statystyki - oba zespoły oddały tylko po dwa strzały na bramkę: Legia dwa celne, a rywale jeden.

To Holendrzy dłużej utrzymywali się przy piłce (58 do 42 proc. dla gości w tej części), ale niewiele z tego wynikało. Piłkarze z Alkmaar nie potrafili stworzyć dogodnych okazji podbramkowych. Dobrze spisywała się też obrona wicemistrzów Polski i bramkarz Kacper Tobiasz, który swoimi wyjściami w polu karnym, ubiegał rywali.

Prowadzenie Legii 1:0 do przerwy sprawiało, że warszawianie byli w bardzo komfortowej sytuacji - do awansu potrzebowali remisu. To goście musieli wygrać.

Sytuacja Holendrów jeszcze bardziej skomplikowała się w 53. minucie. To właśnie wtedy w środku boiska w niegroźnej sytuacji Bruno Martins Indi sfaulował brutalnie Josuego i otrzymał czerwoną kartkę. AZ Alkmaar grał w "10", a potrzebował zdobycia dwóch goli, by awansować do kolejnej fazy.

Gospodarze rozstrzygnęli mecz w 81. minucie. Znów świetnie z prawej strony pola karnego dośrodkował Josue, a rezerwowy Blaz Kramer strzałem głową z czterech metrów podwyższył prowadzenie.

Legia z dwunastoma punktami zajęła drugie miejsce w grupie E i awansowała do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Na wiosnę zagra zatem przynajmniej jeden dwumecz.

Legia Warszawa - AZ Alkmaar 2:0 (0:0)

Bramki: Ribeiro (35.), Kramer (81.)

Legia: Tobiasz - Pankov (74. Jędrzejczyk), Augustyniak, Kapuadi - Wszołek (68. Gil Dias), Slisz, Elitim, Ribeiro - Josue (87. Kapustka) - Gual (68. Kramer), Muci (87. Rosołek).

