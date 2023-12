Oto skład Legii na mecz AZ w LKE. Ci piłkarze powalczą o awans

Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce w grupie E Ligi Konferencji Europy i jest bliska awansu do fazy pucharowej. Jednak na zakończenie rywalizacji zmierzy się z AZ Alkmaar, które traci do niej trzy punkty i w poprzednim meczu bezpośrednim wygrało 1:0. Wicemistrzowie Polski przed niezwykle ważnym starciem mają prosty scenariusz - nie mogą przegrać, by cieszyć się z awansu.

Legia Warszawa walczy o awans z AZ Alkmaar w LKE. Nie mogą przegrać

Jeśli Legia wygra spotkanie, to może nawet zająć pierwsze miejsce w grupie i wyprzedzić Aston Villę. Anglicy musieliby jednak przegrać ze Zrinjskim Mostar i mieć gorszy bilans bramkowy od polskiego zespołu.

Awans "Legionistom" zapewni również remis, który pozwoli utrzymać przewagę trzech punktów nad AZ Alkmaar. Gdyby Legia przegrała, to pożegna się z grą w pucharach na wiosnę. W tym wypadku rywale zrównaliby się z Polakami punktami, ale mieli lepszy bilans meczów bezpośrednich.

Stawka starcia jest więc wysoka, a trener Kosta Runajić zdecydował się na wystawienie najsilniejszego możliwego składu, ale nie zabrakło zaskoczeń. Zaliczyć do nich można brak Artura Jędrzejczyka i Patryka Kuba, których zastąpią Radovan Pankov i Yuri Ribeiro. To znacznie bardziej defensywne zestawienie Legii.

Do bramki wrócił Kacper Tobiasz, na pozycji stoperów zagrają Steve Kapuadi i Rafał Augustyniak, a w pomocy nie zabraknie kapitana Josue i Bartosza Slisza. Z kolei w ataku błyszczeć mają Ernest Muci i Marc Gual.

Skład Legii Warszawa na mecz z AZ Alkmaar w LKE:

Kacper Tobiasz - Steve Kapuadi, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Juergen Elitim, Josue, Yuri Ribeiro - Ernest Muci, Marc Gual.

Ławka rezerwowych: Dominik Hładun - Marco Burch, Blaz Kramer, Gil Dias, Makana Baku, Patryk Kun, Maciej Rosołek, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Filip Rejczyk, Igor Strzałek.

Początek meczu o 18:45 na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.