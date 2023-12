O której godzinie gra Legia Warszawa z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Legia Warszawa jest dosłownie o krok od wyjścia z grupy Ligi Konferencji Europy. Awans mogła wywalczyć sobie już dwa tygodnie temu. Potrzebowała wówczas co najmniej remisu z Aston Villą. Ostatecznie przegrała w Birmingham 1:2 i o wszystkim przesądzi ostatni mecz fazy grupowej z AZ Alkmaar.

REKLAMA

Zobacz wideo Parnasse - wywiad

Legia Warszawa gra o wyjście z grupy Ligi Konferencji Europy. Już dziś mecz z AZ Alkmaar

Aby piłkarze Kosty Runjaicia zapewnili sobie awans, nie mogą tego meczu przegrać. Na ten moment w tabeli grupy E są na drugim miejscu, dającym prawo gry w 1/16 finału i mają dziewięć punktów. Holendrzy tracą do nich trzy punkty, ale jeśli wygrają, to wyprzedzą Legionistów korzystniejszym bilansem w bezpośrednich starciach. Pewna wyjścia z grupy jest za to Aston Villa (12 punktów), a szanse na nie stracili już piłkarze Zrinjskiego Mostar (trzy punkty).

Zadanie dla Legii mimo wszystko będzie wymagające. W pierwszym meczu z AZ w październiku lepsi okazali się Holendrzy. Wygrali 1:0 po golu Vangelisa Pavlidisa. Piłkarze z Warszawy będą mieli jednak teraz dodatkową motywację. Wszystko przez głośny skandal, do jakiego doszło przy okazji wizyty w Alkmaar. Po burzliwej awanturze miejscowe służby aresztowały dwóch piłkarzy Legii Josue i Radovana Pankova. Poza tym pobity został prezes Dariusz Mioduski, a kibice Legii skarżyli się na przejawy nietolerancji wobec Polaków.

LKE: Legia Warszawa - AZ Alkmaar. O której godzinie i gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Legia Warszawa - AZ Alkmaar w ramach szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godz. 18:45 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w internecie na platformie streamingowej Viaplay, a także na stronie internetowej tvp.sport.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.