Holendrzy panikują przed meczem z Legią. Tego boją się najbardziej

Pierwsze spotkanie AZ Alkmaar i Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy zakończyło się gigantycznym skandalem. Służby porządkowe i policja zaatakowały m.in. szefa polskiego klubu Dariusza Mioduskiego, a Josue i Radovan Pankov zostali zatrzymani i przesłuchiwani. Teraz obie drużyny spotkają się ponownie, stawką meczu będzie awans do fazy pucharowej LKE.

AZ Alkmaar zagra z Legią bez podstawowego bramkarza. Trudna decyzja trenera

To wszystko sprawia, że atmosfera na boisku i trybunach w Warszawie może być niezwykle napięta. "Alkmaar ma przed sobą gorący wieczór" - przekonuje holenderski portal ad.nl, który zwraca uwagę na inny problem Holendrów. Kontuzji doznał ich podstawowy bramkarz Matthew Ryan, w związku z czym trener Pascal Jansen będzie musiał postawić na któregoś z rezerwowych. Do wyboru ma Rome'a-Jaydena Owusu-Oduro, niezwykle utalentowanego 19-latka, oraz starszego o 11 lat Hobie'ego Verhulsta. Khalid Sinouh, były bramkarz AZ, nie ukrywa swoich obaw. - Okoliczności nie są idealne i jest to ryzyko dla trenera - podsumował.

Owusu-Oduro w zeszłym sezonie bronił w zespole młodzieżowym AZ i walnie przyczynił się do triumfu w Lidze Młodzieżowej (juniorski odpowiednik Ligi Mistrzów). W tych rozgrywkach już spotkał się z dużą presją, jak wtedy, gdy bronił w serii rzutów karnych przy fanatycznych kibicach na stadionie w Belgradzie. Ma też za sobą mecz na legendarnej La Bombonerze. To powinno mu pomóc w rywalizacji z Legią, choć z drugiej strony Holendrów może niepokoić to, że w dwóch ostatnich spotkaniach drużyny młodzieżowej AZ łącznie przepuścił aż dziewięć goli. - To wielki talent, a fakt, że miał już za sobą mecze w Buenos Aires i Belgradzie, to jego atut - powiedział Kees Luijckx, były piłkarz AZ, w rozmowie z ad.nl.

AZ Alkmaar ma kłopot z obsadą bramki przed meczem z Legią w LKE

Verhulst, mimo że jest znacznie starszy, nie może pochwalić się dużo większym doświadczeniem. W Alkmaar jest od niemal 3,5 roku, w tym okresie rozegrał zaledwie 35 meczów. Przez całą karierę zaliczył 14 występów w europejskich pucharach, z czego aż osiem w eliminacjach. Trudno zatem jednoznacznie wskazać, na kogo postawi Jansen. - Wydaje mi się, że o tym, kto zagra, zadecyduje postawa na treningach - podsumował Luijckx.

Mecz Legia Warszawa - AZ Alkmaar zostanie rozegrany w czwartek o godzinie 18:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.