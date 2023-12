Świetne wieści dla Rakowa! Atalanta potwierdza. Lepiej być nie mogło

Mimo zdobycia zaledwie jednego punktu w pierwszych czterech kolejkach, ostatnie zwycięstwo wyjazdowe nad Sturmem Graz (1:0) sprawia, że Raków Częstochowa wciąż ma realne szanse na zajęcie trzeciego miejsca w grupie D Ligi Europy i grę wiosną w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Aby tak się stało, są dwa scenariusze. Pierwszy z nich - Raków w czwartkowym meczu w Sosnowcu z Atalantą Bergamo musi zdobyć więcej punktów niż Sturm Graz w Lizbonie przeciwko Sportingowi. Drugi - Raków może być trzeci nawet przy zwycięstwie swoim i Sturmu lub analogicznie przy porażkach obu drużyn.

Co musi wówczas nastąpić? Raków musi mieć lepszy bilans bramkowy od Austriaków. Obecnie mistrz Polski ma bilans 3:6, a Sturm 4:6, czyli oba zespoły dzieli jedna bramka zdobyta na korzyść Sturmu. Gdyby różnica bramek obu drużyn była identyczna, liczy się liczba bramek zdobytych.

Jeśli jednak bilans bramkowy Rakowa i Sturmu będzie dokładnie taki sam, wg regulaminu UEFA będzie się liczyć liczba goli strzelonych na wyjeździe we wszystkich meczach (Raków ma 2, Sturm z kolei 1, ale jeszcze gra w Lizbonie), a następnie wygrane na wyjazdach (Raków i Sturm po 1, ale Sturm gra w Lizbonie). Później decydować mogą kartki żółte i czerwone, a nawet współczynnik klubów w rankingu UEFA.

W środowe popołudnie Atalanta Bergamo podała oficjalnie kadrę 21 zawodników, którzy przybędą do Sosnowca na to spotkanie. Zgodnie z przewidywaniami, brakuje w niej bardzo wielu podstawowych piłkarzy. Łączna liczba nieobecności to aż czternastu zawodników, w tym dziewięciu, którzy rozpoczęli ostatni mecz ligowy z AC Milan (3:2) w podstawowej jedenastce.

Do Sosnowca decyzją Giampiero Gasperiniego nie przylecą: Juan Musso, Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Rafael Toloi, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Ederson, Davide Zappacosta, Matteo Ruggeri, Ademola Lookman i Mitchel Bakker. Do tego grona dołączyć należy także kontuzjowanych Gianlucę Scamaccę, El Bilala Toure, Seada Kolasinaca oraz Jose Luisa Palomino.

Atalanta przybędzie do Polski bez jakiegokolwiek środkowego obrońcy z pierwszego zespołu. W ofensywie włoskiej drużyny Raków jednak wciąż będzie miał się kogo obawiać, bo Kolumbijczyk Luis Muriel, Chorwat Mario Pasalić czy Belg Charles De Ketelaere to klasowi zawodnicy.

Taka decyzja Gasperiniego spowodowana jest faktem, że Atalanta Bergamo jest już pewna zajęcia pierwszego miejsca w grupie D Ligi Europy, a także problemami w Serie A, gdzie mimo wygranej nad Milanem klub z Bergamo zajmuje dopiero ósme miejsce.

Mecz 6. kolejki Ligi Europy Raków Częstochowa - Atalanta Bergamo odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.