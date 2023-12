Najnowsze informacje ws. skandalu w Holandii. "Nie czują się winni"

Ponad dwa miesiące minęły już od pierwszego meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar, który wicemistrzowie Polski przegrali 0:1. Ten wynik okazał się jednak sprawą drugorzędną po skandalu, który wydarzył się po zakończeniu spotkania, gdy holenderskie służby uderzyły właściciela Legii Dariusza Mioduskiego oraz aresztowały dwóch zawodników klubu - Josue i Radovana Pankova.

Obaj zawodnicy zostali po kilkunastu godzinach zwolnieni z aresztu i wrócili do Warszawy. - Nie zrobiłem nic, by zostać aresztowanym. Wyszedłem stamtąd bez żadnych zarzutów, bez wytłumaczenia, dlaczego zostałem aresztowany. Nikogo nie zabiłem. Nie rozumiem, jak można aresztować dwóch zawodników po międzynarodowym meczu. Nie rozumiem tego, że mieli nas zabrać w jedno miejsce, a wywieźli w inne. Moja żona nie wiedziała, co się ze mną dzieje, aż do następnego dnia - opisywał w ostatnich dniach Josue. Portugalczyk do tej pory nie usłyszał żadnych zarzutów, ale inaczej jest w przypadku Pankova, któremu oskarżono o próbę ciężkiego pobicia jednego z holenderskich ochroniarzy.

Nawet holenderscy dziennikarze są zdziwieni zachowaniem AZ Alkmaar względem Legii Warszawa. "Umywają ręce"

Rozprawa w tej sprawie ma odbyć się w styczniu przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że Pankov będzie musiał się na niej stawić. - Teraz będą musieli udowodnić, że piłkarz Legii miał takie intencje. Gdyby ochroniarz, jak wcześniej mówiono i pisano, miał złamany łokieć, oskarżenie byłoby inne. Nie próba pobicia, ale ciężkie pobicie! Serbowi grozi najwyżej grzywna finansowa około 2–4 tys. euro. O ile cokolwiek mu udowodnią. O Josue, drugim zatrzymanym na noc piłkarzu Legii, jest cisza, ale sprawa nie została zamknięta. [...] Wygląda, że ochroniarz, z którym przepychał się Pankov, nie tylko nie miał żadnego urazu, lecz nawet zadrapania. Gdyby miał, zarzut byłby inny: pobicie z lekkim skutkiem. A tak jest tylko zarzut próby pobicia - ocenił ekspert od holenderskiej piłki Jan De Zeeuw (syn byłego dyrektora reprezentacji Polski za czasów Leo Beenhakkera) w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

- Przedstawiciele AZ, miasta Alkmaar oraz tutejszej policji cały czas umywają ręce, nie czują się winni, nie czują też, żeby musieli przepraszać. Idą w zaparte. Według nich to prezes Mioduski nie słuchał policji i dlatego użyła siły. Nie rozumiem, czemu nawet się nie skontaktowali z Legią. Także holenderscy dziennikarze są zdziwieni brakiem jakiejkolwiek reakcji - dodawał. Zaznaczył, że gdy były burdy przy okazji meczu z Aston Villą to pojawiły się przeprosiny i zapowiedzi o wyłapaniu chuliganów. W przypadku Legii nic takiego się nie pojawiło.

Zdaniem De Zeeuwa to Legia jest faworytem do wygranej. - Mentalnie silniejsza jest Legia. W pucharach pokazywała charakter i niezłomność, wygrywała z silniejszymi od siebie. Łazienkowska ją poniesie, wygra 1:0 - zakończył.

Kibice AZ Alkmaar nie przyjadą na mecz do Warszawy

- AZ nie będzie sprzedawać biletów na wyjazdowy mecz z Legią Warszawa rozgrywany w połowie grudnia [...] Doszliśmy do wniosku, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa naszym kibicom - taki komunikat wystosował klub z Alkmaar w połowie listopada. Tym samym w stolicy trudno spodziewać się obecności wielu fanów tego zespołu.

Kluczowy dla kwestii awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy mecz zostanie rozegrany w czwartek 14 grudnia o 18:45. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.