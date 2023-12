Najnowsze informacje po zamieszkach w trakcie meczu Aston Villa - Legia

Przed wyjazdowym meczem Legii z Aston Villą w Lidze Konferencji doszło do zamieszek. Kibice stołecznego klubu rzucali w kierunku policji petardami i racami. Lokalne media poinformowały, że czterech funkcjonariuszy zostało rannych. Powodem starć była decyzja Aston Villi, która odmówiła wejścia fanom stołecznego klubu na stadion.

Rzecznik Legii przekazał najnowsze informacje o zatrzymanych kibicach

W efekcie służby zatrzymały 46 kibiców ekipy z ekstraklasy. Początkowo mieli oni stanąć przed sądem w sobotę, ale później okazało się, że posiedzą w areszcie znacznie dłużej i rozprawy zostały przesunięte na początek stycznia. Wielu zastanawiało się, co teraz czeka zatrzymanych fanów. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy Legii Warszawa Bartosz Zasławski.

- Muszę przyznać, że tam było tak wiele osób, że ich identyfikacja przez klub była absolutnie niemożliwa, co jest zrozumiałe. Zwracaliśmy uwagę klubowi z Birmingham, że będą tam osoby, których klub absolutnie nie autoryzuje. Z tego co wiem, w tej chwili 45 z 46 osób zostało wypuszczonych z aresztu. To też pokazuje nadmierną eskalację działań angielskiej policji - powiedział w programie "Misja Futbol".

Wydarzenia z czwartkowego wieczoru były szeroko komentowane w mediach. Większość dziennikarzy krytykuje Anglików za podjęte decyzje. - Lepiej mieć ludzi w tak dużej liczbie na stadionie, pod kontrolą niż gdzieś na ulicy. To albo głupota, albo prowokacja ze strony angielskiej policji - powiedział Michał Listkiewicz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Inaczej uważa Aston Villa, która w komunikacie stwierdziła, że nie otrzymała pomocy od Legii w kwestiach bezpieczeństwa. Stołeczny klub stanowczo nie zgodził się z tymi twierdzeniami.

Legia przegrała z Aston Villą 1:2. O wyjście z grupy będzie musiała walczyć w ostatnim spotkaniu przeciwko AZ Alkmaar, które zaplanowane jest na 14 grudnia. Obecnie ekipa z Warszawy zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. Nad trzecim AZ ma trzy punkty przewagi.