Leśnodorski zdyskredytował Mioduskiego. Te słowa szokują

Legia Warszawa przyzwoicie radzi sobie w Lidze Konferencji Europy. Po pięciu spotkaniach ma dziewięć punktów na koncie i duże szanse na awans do fazy pucharowej. Jednak więcej niż o samych wynikach, mówi się o zamieszkach, do których doszło po meczu z AZ Alkmaar (0:1) oraz przed rewanżowym spotkaniem z Aston Villą (1:2). W kontekście obu tych incydentów wymienia się m.in. nazwisko Dariusza Mioduskiego. W pierwszym przypadku została naruszona jego nietykalność cielesna przez holenderską policję, a w drugim odmówił on wejścia na stadion w geście solidarności z polskimi kibicami. Teraz do zachowania działacza odniósł się były prezes Legii. Co więcej, wyjawił nieznane fakty na temat Mioduskiego.

Bogusław Leśnodorski nie zostawił suchej nitki na Dariuszu Mioduskim. Szokujące doniesienia

"Czytam o wczorajszych 'przygodach' Legii na Wyspach i myślę, że chyba nadszedł czas, żeby opowiedzieć, jak to wszystko wygląda 'od środka' i dlaczego to, co się zdarzyło wczoraj i w Alkmaar, było kompletnie bez sensu…na wszystkich płaszczyznach" - napisał Bogusław Leśnodorski na platformie X. Następnie udzielił wywiadu dla WeszłoTV, w którym nieco wyjaśnił, co znaczyły te tajemnicze słowa.

Poruszył nie tylko wątek kontrowersji wokół Legii w europejskich pucharach, ale wyraził też oburzenie zachowaniem działacza klubu. Na tym nie koniec. Zdradził również, jak zachowywał się Mioduski względem zespołu, gdy to Leśnodorski był jego prezesem.

- Lobbował za tym, żeby nakładano na nas kary i to dość wysokie. Albo, żeby ich nie anulowano - wyjawił. - Dzwonił do różnych, dość wysoko postawionych działaczy, nawet reprezentujących Polskę w strukturach międzynarodowych. Prosił, żeby nie pomagać klubowi. To było wiele lat temu, nie ma co z tego robić tajemnicy. Miał jakieś swoje pobudki - kontynuował.

Leśnodorski zadrwił z Mioduskiego. "To jest wątpliwe"

Leśnodorski wyraził też zdanie na temat zachowania Mioduskiego przy okazji spotkań w Alkmaar i Birmingham. Według niego prezes Legii zachował się niewłaściwie.

- Jak jesteś szefem klubu, to jego dobro, a nie własne emocje i ambicje są na pierwszym miejscu. Jeśli wiesz, że klub zapłaci za to cenę, a ty chwilę się pogrzejesz w reflektorach sławy, że dostałeś kopa w tyłek, to jest to wątpliwe - dodał.

- Prezes klubu nie powinien specjalnie kozakować, bo cena, którą zapłaci za to klub, jest za wysoka. (...) Może jest w naszej kulturze coś takiego, że jak wyjdziesz i ktoś ci przyłoży z plaskacza, to jesteś bohaterem. Nie czuję tego. W ogóle tego nie rozumiem. A tego płaczu - to już zupełnie. Jeśli idziesz się bić, to musisz się liczyć, że możesz dostać. Tak to wygląda. Później nie płaczesz - podkreślał.

Jak na razie UEFA przygląda się incydentom, do jakich doszło przy okazji meczów Legii w LKE. Obecnie gromadzi dokumentacje, po czym podejmie decyzję w sprawie ewentualnych kroków. W związku z wydarzeniami na ulicach Birmingham policja hrabstwa West Midlands wydała komunikat, że zatrzymano aż 49 osób. Dodatkowo czterech funkcjonariuszy zostało rannych, jeden z nich trafił do szpitala. Ucierpiały także dwa konie i dwa psy policyjne, a to dlatego, że rzucono w ich kierunku flary i petardy.