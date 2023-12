- Myślę, że istnieje naprawdę dobry powód, aby wyrzucić ich z pucharów - w kontekście Legii Warszawa przyznał na łamach brytyjskiego "The Times" Mark Roberts. Szef angielskiego oddziału policji, odpowiadającego za zabezpieczenie meczów twierdzi, że rozmawiał o tym z przedstawicielami UEFA i zamierza ich nadal do tego przekonywać. Polski klub może przez to znaleźć się w sporych tarapatach.

