O meczu Aston Villi z Legią Warszawa zrobiło się głośno w całej Europie, a to za sprawą zajść, do których doszło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Wówczas polscy kibice starli się policją, która podjęła zdecydowaną interwencję. Do sytuacji już wcześniej odniosły się oba kluby, a teraz zrobiła to UEFA w oświadczeniu opublikowanym przez brytyjską stację Sky Sports News. Wiadomo, co planuje w tej sprawie europejska federacja.

