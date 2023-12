Reprezentant Polski błysnął w Europie. Bramka w kluczowym meczu LKE [WIDEO]

Tomasz Kędziora ma powody do zadowolenia po ostatnim meczu Ligi Konferencji Europy. Choć jego PAOK Saloniki miał trudne zadanie, jakim był mecz z Eintrachtem we Frankfurcie, to podołał mu znakomicie. Zwyciężył 2:1, a polski obrońca zdobył jedną z bramek dzięki przytomnemu zachowaniu w polu karnym. Dla greckiego zespołu ta wygrana była tym cenniejsza, że zapewniła mu dobrą pozycję przed fazą pucharową LKE.

3 screeny z https://twitter.com/viaplaysportpl/status/1730336295157748142 Otwórz galerię Na Gazeta.pl