Kibice Legii w akcji. Jest nagranie z sektora angielskich fanów [WIDEO]

Przed rozpoczęciem czwartkowego spotkania Aston Villa postanowiła zmienić wcześniejsze ustalenia pomiędzy klubami i udostępniła polskim fanom jedynie 900 wejściówek, a nie jak pierwotnie mówiono - 2100. Wywołało to ogromną frustrację zarówno wśród kibiców, jak i władz klubu, które próbowały nawet interweniować w ambasadzie w Londynie, a nawet w UEFA. Nieskutecznie. Podjęto zatem decyzję, że przedstawiciele Legii nie pojawią się na stadionie.

Kibice Legii nie odpuszczają. Obrzucili butelkami sektor fanatyków Aston Villi

Tuż przed rozpoczęciem meczu doszło do skandalicznych scen pod Villa Park w Birmingham, gdzie niespodziewanie przybyło kilka tysięcy kibiców Legii. Zaczęły się zamieszki, a podczas nich rzekomo ucierpieli angielscy policjanci. "Brzydkie i brutalne sceny przed Villa Park" - przekazała dziennikarka "The Times" Charlotte Duncker.

To jednak nie koniec, ponieważ w trakcie meczu, znajdujący się pod obiektem kibice warszawskiego klubu, zaczęli rzucać butelkami w kierunku sektora fanatyków Aston Villi. Po sieci krążą materiały wideo, podczas których widać, do jakich zdarzeń doszło na angielskim obiekcie.

"Od czasu zdobycia bramki, nie widzieliśmy ani minuty meczu" - napisał jeden z kibiców rywala, zamieszczając wideo z trybun.

I choć samo spotkanie pomiędzy Aston Villą a Legią zeszło na drugi plan, to trzeba przyznać, że było to znakomite widowisko. Wynik otworzył w 4. minucie Moussa Diaby. Po 16 minutach wyrównał już jednak Ernest Muci. Mimo że oba zespoły miały bardzo dobre sytuacje do strzelenia gola, to udało się to zrobić tylko raz, kiedy w 59. minucie do siatki trafił obrońca AV Alex Moreno.