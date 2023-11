Moder wciąż przed olbrzymią szansą. Wszystko dzięki kolegom z Brighton

Jakub Moder niedawno wrócił po bardzo ciężkiej kontuzji, przez którą musiał pauzować ponad rok. Na początku rozegrał dwa mecze w zespole rezerw, a kilka dni temu wszedł z ławki w spotkaniu Premier League przeciwko Nottingham Forest. W czwartek Brighton zmierzyło się na wyjeździe z AEK-iem Ateny w Lidze Europy. Polaka zabrakło jednak w tym meczu, ponieważ nie został odpowiednio wcześnie zgłoszony do rozgrywek.

Brighton pokonuje AEK. Jakub Moder zagra w europejskich pucharach

W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali Grecy. Częściej utrzymywali się przy piłce i przeprowadzali więcej okazji. Brighton rozczarowywało i tylko raz uderzyło celnie na bramkę. Rywale nie zdołali jednak wykorzystać przewagi i do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Wszystko zmieniło się niedługo po wznowieniu gry. W 55. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Brighton. Do wykonania "jedenastki" podszedł Joao Pedro. Brazylijczyk pewnie uderzył i nie miał problemów z pokonaniem bramkarza. Kilka minut później sytuacja AEK-u jeszcze bardziej się skomplikowała, po tym jak drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Mijat Gacinović. Mimo to Grecy nie zamierzali się poddawać i byli blisko doprowadzenia do wyrównania. W 74. minucie Orbelin Pineda fatalnie spudłował w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Brighton pokonało AEK 1:0. W drużynie z Aten cały mecz rozegrał Damian Szymański.

AEK 0:1 Brighton

Strzelcy: Joao Pedro (55')

Dzięki temu zwycięstwu Brighton jest już pewne awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Po pięciu meczach ma na koncie 10 punktów i jest liderem tabeli. Nad drugim Olympikiem Marsylia ma dwa punkty przewagi. Tym samym okazję do gry w europejskich pucharach powinien dostać Jakub Moder. Zabraknie go w ostatnim meczu fazy grupowej, ale może zostać zgłoszony do rozgrywek przed fazą pucharową. Zasady UEFA są pod tym względem jasne. Po wyjściu z grupy Brighton będzie musiało ponownie zarejestrować piłkarzy do Ligi Europy. Termin na to upływa 2 lutego 2024 roku. Klub może zgłosić maksymalnie 25 piłkarzy i z tego powodu Moder będzie musiał kogoś zastąpić, ponieważ zespół obsadził aktualnie wszystkie miejsca.