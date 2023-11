Schody Legii Warszawa w LKE. Oto tabela jej grupy po porażce [TABELA]

Legia Warszawa już w czwartek mogła zagwarantować sobie wyjście z grupy Ligi Konferencji Europy. Niestety kibice będą musieli pozostać w niepewności przez kolejne dwa tygodnie. O wszystkim zadecyduje ostatnie starcie z AZ Alkmaar 14 grudnia przy Łazienkowskiej. Polski klub wciąż ma lepszą pozycję wyjściową. Tak przedstawia się sytuacja w tabeli.

Rywale Legii zagrali przeciwko niej. AZ Alkmaar nadal może odebrać jej awans

Czwartkową rywalizację w grupie E rozpoczęły AZ Alkmaar i Zrinjski Mostar. Ich mecz wystartował o 18:45. Już po nim Legia mogła cieszyć z awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji, ale tylko w wypadku remisu. Wówczas AZ i Zrinjski miałyby w tabeli po cztery punkty i nie miałyby szans odrobić start do Legii (9 punktów). Ta miałaby więc zagwarantowane co najmniej drugiego miejsca. Niestety idealny scenariusz się nie ziścił. Rzut karny bity przez Pavlidisa przesądził o zwycięstwie Holendrów 1:0.

AZ Alkmaar awansował na trzecie miejsce w tabeli, powiększając swój dorobek do sześciu punktów. Tym sposobem przedłużył szanse na wyjście z grupy. Musiał jednak oglądać się na wynik Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski wyjazdowe spotkanie z Aston Villą rozpoczęli o godz. 21:00. Holendrów przy życiu utrzymałaby jedynie ich porażka. Anglików wyprzedzić już nie mogli z powodu niekorzystnego bilansu w bezpośrednich meczach.

Legia zagra z AZ Alkmaar o być albo nie być. Oto sytuacja w tabeli

Legia po pierwszej połowie utrzymywała korzystny rezultat. Remis 1:1 dawał awans jej Aston Villi. Niestety w drugiej połowie bramkę na wagę zwycięstwa Anglików zdobył Alex Moreno. Mecz zakończył się wynikiem 2:1, a to oznacza, że Legia wciąż nie jest pewna awansu.

W tym momencie zajmuje ona drugie miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów. Żeby je utrzymać, nie może przegrać za dwa tygodnie 14 grudnia przy Łazienkowskiej z AZ Alkmaar. Holendrzy tracą do niej trzy punkty. Jeśli wygra w Warszawie, będą mieli tyle samo, ale dzięki korzystnemu bilansowi w bezpośrednich meczach, wyprzedzi ekipę wicemistrza Polski. Pewna awansu jest prowadząca Aston Villa (12 punktów). W jej przypadku do rozstrzygnięcia pozostało, czy zajmie pierwsze, czy drugie miejsce. Bez szans na wyjście z grupy jest Zrinjski Mostar, który pozostaje z trzema punktami na koncie.

Tabela grupy E Ligi Konferencji Europy: