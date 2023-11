Skóraś wreszcie się przełamał. Czekał na to ponad trzy miesiące [WIDEO]

Club Brugge to jeden z najlepszych belgijskich klubów. W poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce w lidze. Obecnie jest siódmy, ale do czwartego Cercle Brugge traci tylko dwa punkty. Dużo lepiej radzi sobie w Lidze Konferencji Europy. Przed meczem z Besiktasem w czwartek 30 listopada tylko raz stracił punkty w tych rozgrywkach.

Skóraś w końcu dał coś drużynie. Polak miał udział w rozbiciu Besiktasu

Stało się to w pierwszym meczu fazy grupowej, gdy Club Brugge grał właśnie z Besiktasem. Wtedy, w starciu na własnym stadionie padł remis 1:1. Dlatego raczej mało kto się spodziewał, że w dzisiejszym spotkaniu dojdzie do takiego pogromu. Już w 4. minucie gola strzelił Casper Nielsen, a zaledwie 10 minut później prowadzenie podwyższył Igor Tiago.

Bezpieczne prowadzenie do przerwy spowodowało, że przed rozpoczęciem drugiej połowy trener Club Brugge Ronny Deila zdecydował się na przeprowadzenie aż trzech zmian. To właśnie wtedy na boisku pojawił się Michał Skóraś. Na razie były piłkarz Lecha Poznań jest brutalnie weryfikowany przez ligę belgijską. W lidze dostaje ogony, o ile w ogóle znajduje się w kadrze zespołu. Do tej pory dla Club Brugge zdobył tylko jednego gola. W wygranym 5:1 meczu z KA Akureyi w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. To spotkanie odbyło się w połowie sierpnia.

Niemalże od razu po wznowieniu gry Club Brugge strzeliło trzeciego gola. W 50. minucie było już 4:0. I to właśnie wtedy asystę przy bramce zanotował Michał Skóraś. Polski skrzydłowy mądrze cofnął piłkę do nadbiegającego Raphaela Onyediki, który przyjął piłkę i strzelił przy prawym słupku, zanim dobiegli do niego obrońcy.

Club Brugge przestało znęcać się nad rywalami w 69. minucie. Wtedy ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył Andreas Skov Olsen, a Michał Skóraś popisał się drugą asystą w tym spotkaniu! Otrzymał długie podanie z obrony i wykorzystał swoją szybkość, żeby wbiec w pole karne i podać obok interweniującego bramkarza. Reprezentant Polski grał do końca meczu. Tym samym zanotował najdłuższy występ w barwach belgijskiego klubu od 1 listopada. Wtedy spędził na boisku całą drugą połowę spotkania Pucharu Belgii przeciwko Beerschot V.A. (6:0).