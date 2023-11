Legia bojkotuje mecz z Aston Villą w LKE. Klamka zapadła

Już kilka dni temu informowaliśmy, że Aston Villa zmieniła wcześniejsze ustalenia pomiędzy klubami. Choć przepisy wskazują na to, że angielski klub powinien udostępnić fanom 2100 wejściówek, to nie chciał on się zgodzić na więcej niż 900 miejsc.

REKLAMA

Zobacz wideo Thomas Thurnbichler wybrał skład na zawody w Lillehammer, a Harald Rodlauer wykazał gotowść do inauguracji sezonu skoczkiń

Konflikt Legii z Aston Villą. Legia będzie protestować

Po negocjacjach w obecności przedstawiciela UEFA, Aston Villa zdecydowała się na udostępnienie 1700 biletów. Problem w tym, że Anglicy... zdecydowali się wycofać z tych ustaleń i udostępnili kibicom Legii 890 miejsc. Włodarzom wicemistrzów Polski nie pomogła interwencja ambasady w Londynie, protesty w UEFA, ani prowadzone do ostatniej chwili próby porozumienia się z Aston Villą.

"W Birmingham od rana trwa walka szefostwa Legii Warszawa o to, aby jej kibice otrzymali regulaminową liczbę biletów na mecz z Aston Villą. Anglicy zabetonowali jednak swoje stanowisko i nie chcą iść na kompromis. Szanse na porozumienie są w tym momencie niewielkie" - informował w mediach społecznościowych Sebastian Staszewski na nieco ponad trzy godziny przed rozpoczęciem meczu.

Kibice Legii już kilka tygodni temu informowali o problemach dotyczących tego spotkania. Zapowiadali wtedy, że w Anglii będzie ich około 3000 i zrobią wszystko, żeby w tej liczbie pojawić się na stadionie. Jak już wiadomo, teoretycznie będzie to jednak niemożliwe. Z tego powodu delegacja Legii Warszawa z właścicielem Dariuszem Mioduskim postanowiła, że nie zjawi się na dzisiejszym meczu.

"Zarząd Legii Warszawa z Dariuszem Mioduskim na czele oraz delegacja klubu podjęli właśnie decyzję, że w ramach protestu przeciwko postawie Aston Villa nie pojawią się dziś na stadionie?? To gest solidarności z kibicami, którym Anglicy nie przyznali regulaminowej liczby biletów. Przedstawiciele Legii mecz prawdopodobnie obejrzą w hotelu" - napisał w serwisie X Sebastian Staszewski.

Mecz Aston Villa - Legia Warszawa rozpocznie się o godzinie 21:00. Jeżeli na boisku padnie przynajmniej remis, to wicemistrzowie Polski zapewnią sobie wyjście z grupy. Angielski klub będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania, choć pierwszy mecz w Warszawie przegrał 2:3. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.