Oto skład Legii Warszawa na mecz z Aston Villą. Runjaić zaskoczył

Legia Warszawa doskonale spisuje się w tej edycji rozgrywek LKE. Nie bez problemów, ale pokonała w kwalifikacjach najpierw Ordabasy, następnie Austrię Wiedeń, a na koniec FC Midtjylland i wywalczyła awans do fazy grupowej. I choć przegrała w niej na wyjeździe z AZ Alkmaar (0:1), to zwycięstwa z Aston Villą (3:2) oraz dwukrotnie Zrinjski Mostar sprawiły, że jest bardzo blisko awansu do fazy pucharowej. Teraz ma szansę, aby zagwarantować sobie sukces.

Oto skład Legii Warszawa na mecz z Aston Villą. Na nich postawił Kosta Runjaić

Już za kilkadziesiąt minut Legia Warszawa rozpocznie spotkanie piątej serii gier fazy grupowej LKE, w którym zmierzy się z Aston Villą. Wicemistrzowie Polski przystąpią do tego starcia po dwóch ligowych remisach z Lechem Poznań (0:0) oraz Wartą Poznań (2:2). Najważniejszą informacją jest jednak to, że trener Runjaic ma do dyspozycji wszystkich kluczowych graczy.

Nieco ponad godzinę przed meczem ogłoszono skład, w którym Legia rozpocznie to starcie. Niemiecki szkoleniowiec dokonał trzech zmian w porównaniu z sobotnim spotkaniem z Wartą. Od pierwszej minuty na murawie zobaczymy choćby Marca Guala, który zastąpi Tomasa Pekharta czy Steve'a Kapuadiego zamiast Yuriego Ribeiro. Na ławce rezerwowych ten mecz rozpocznie niespodziewanie również Rafał Augustyniak.

Skład Legii na mecz z Aston Villą:

Tobiasz - Kapuadi, Jędrzejczyk, Pankov - Wszołek, Slisz, Elitim, Gil Dias - Josue, Muci, Gual

Wiemy również, w jakim składzie czwartkowe starcie rozpoczną piłkarze Unaia Emery'ego. Zgodnie z oczekiwaniami od samego początku na murawie zamelduje się Matty Cash.

Skład Aston Villi: Olsen - Cash, Konsa, Lenglet, Moreno - McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Tielemans - Duran, Diaby

Spotkanie Aston Villa - Legia Warszawa rozpocznie się o godzinie 21:00.