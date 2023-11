Modera nie ma nawet na ławce rezerwowych Brighton. Oto powód

Brighton w europejskich pucharach radzi sobie naprawdę dobrze. W czterech rozegranych spotkaniach zdobyło siedem punktów, co przekłada się na drugie miejsce w tabeli. Do tej pory przegrało tylko jeden mecz - 2:3 z AEK-iem Ateny na własnym stadionie w pierwszej kolejce fazy grupowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Thomas Thurnbichler wybrał skład na zawody w Lillehammer, a Harald Rodlauer wykazał gotowść do inauguracji sezonu skoczkiń

Brighton szykuje się do meczu o wyjście z grupy Ligi Europy. Modera zabraknie. Dlaczego?

Dzisiaj o godzinie 18:45 Brighton spróbuje zrewanżować się w Grecji. Zwycięstwo zagwarantuje podopiecznym Roberto De Zerbiego awans do fazy pucharowej. W drugim meczu tej grupy Olympique Marsylia zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. Szanse Holendrów na wyjście z grupy są minimalne. Musieliby wygrać oba mecze i liczyć na korzystne wyniki w pozostałych dwóch spotkaniach. Jednym z nich byłoby dzisiejsze zwycięstwo AEK-u.

Brighton w Grecji nie będzie mogło skorzystać z pomocy Jakuba Modera i to mimo tego, że Polak już wrócił do gry w piłkę. Dlaczego? Wszystko ze względu na zasady, które obowiązują w tych rozgrywkach. Każdy z piłkarzy musi zostać zgłoszony w odpowiednim czasie. Polak - ze względu na poważną kontuzję - został pominięty kilka miesięcy temu.

Czy to oznacza, że reprezentant Polski już w tym sezonie nie zagra w Lidze Europy lub Lidze Konferencji Europy, gdzie Brighton wystąpi w przypadku zajęcia trzeciego miejsca w grupie? Tak źle nie jest. Wprawdzie Moder nie będzie mógł zagrać już w żadnym meczu fazy grupowej, ale wciąż może zostać zgłoszony w późniejszym terminie. Jak możemy wyczytać w przepisach UEFA, po wyjściu z grupy Brighton będzie musiało zarejestrować ostateczny skład tzw. listy A do godziny 24:00 2 lutego 2024 roku. Na liście zgłoszonych może znaleźć się maksymalnie 25 zawodników. To oznacza, że Polak musiałby kogoś zastąpić, bo obecnie angielski klub obsadził wszystkie miejsca.