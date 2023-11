Oto skład Rakowa na mecz o wszystko. Klamka zapadła

Po odpadnięciu w IV rundzie el. LM z FC Kopenhagą Raków Częstochowa rozpoczął zmagania w fazie grupowej LE. Od samego początku wiadomo było, że nie będzie łatwo, ponieważ mistrzowie Polski wylosowali Sporting, Atalantę oraz Sturm Graz. Kibice wierzyli jednak, że powalczą o trzecie miejsce w tabeli, które zagwarantuje rywalizację na wiosnę w rozgrywkach LKE. Przed nimi właśnie teraz kluczowe starcie.

Szwarga odsłonił karty. Znamy wyjściowy skład Rakowa na mecz ze Sturmem

Po porażkach z Atalantą (0:2) oraz Sturmem (0:1) Raków wywalczył cenny punkt w konfrontacji ze Sportingiem (1:1). Dwa tygodnie później miał szansę, aby powtórzyć wynik, ale nieznacznie przegrał z portugalską drużyną (1:2). I choć piłkarze Dawida Szwargi mają jeszcze szanse na awans do 1/16 finału LKE, to sytuacja wydaje się wyjątkowo trudna.

Raków już za kilkadziesiąt minut rozpocznie wyjazdowe spotkanie piątej serii gier LE, w którym zmierzy się ze Sturmem Graz. Wiedzieliśmy wcześniej, że w tym meczu nie zagra Zoran Arsenić, który nie poleciał nawet do Austrii. Ponadto wyłączeni z gry są nadal Giannis Papanikolaou oraz Kamil Pestka. Szkoleniowiec Rakowa zdradził już, jacy piłkarze rozpoczną to starcie w podstawowym składzie.

Szwarga dokonał aż czterech zmian w porównaniu do ostatniego ligowego starcia z Cracovią (1:1). Do jedenastki wracają choćby Bartosz Nowak czy Władysław Koczergin. Na ławce rezerwowych mecz zacznie za to Ben Lederman, Sonny Kittel czy wracający do zdrowia John Yeboah.

Skład Rakowa na mecz ze Sturmem:

V. Kovacević - Rundić, A. Kovacević, Tudor - Sorescu, Berggren, Koczergin, Jean Carlos - Cebula, Nowak, Crnac

Znamy również skład rywala mistrzów Polski. Od pierwszej minuty będziemy mogli oglądać na murawie oczywiście Szymona Włodarczyka.

Skład Sturmu: Scherpen - Affengruber, Borković, Gazibegović, Lavalee, Schnegg, Prass, Gorenc Stanković - Horvat, Sarkaria, Włodarczyk

Po czterech kolejkach grupy D liderem tabeli jest Atalanta (10 pkt), która wyprzedza Sporting (7 pkt), Sturm (4 pkt) oraz Raków. Spotkanie Sturm Graz - Raków Częstochowa rozpocznie się o godzinie 18:45. Jednocześnie rozpocznie się również drugie starcie tej grupy pomiędzy Atalantą a Sportingiem.