Zła wiadomość dla Legii w walce o awans z grupy LKE

Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w grupie E Ligi Konferencji Europy wręcz wybornie. Drużyna Kosty Runjaica sensacyjnie pokonała u siebie właśnie Aston Villę 3:2. Później co prawda przegrała na wyjeździe 0:1 z AZ Alkmaar, a po meczu doszło do skandalicznych scen, które odbiły się szerokim echem w Europie. W kolejnych dwóch spotkaniach legioniści pokonali 2:1 i 2:0 Zrnijski Mostar. Teraz czas na rewanż z drużyną Aston Villi, ale Unai Emery przed starciem z Legią ma powody do radości.

REKLAMA

Zobacz wideo Thomas Thurnbichler wybrał skład na zawody w Lillehammer, a Harald Rodlauer wykazał gotowść do inauguracji sezonu skoczkiń

Dobre wieści dla Aston Villi przed meczem z Legią Warszawa w Lidze Konferencji Europy

Jak podaje portal BirminghamWorld Unai Emery najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z trzech piłkarzy. Pewne jest, że w meczu z Legią Warszawa na boisku nie zobaczymy Emiliano Buendii oraz Tyrone'a Mingsa, gdyż obaj mają zerwane więzadła. Pierwszy z nich ma wrócić do treningów już w lutym, natomiast drugi dopiero w czerwcu. Pod znakiem zapytania stoją za to występ Bertranda Traore, choć jego ewentualna nieobecność nie powinna stanowić dużego problemu.

Najważniejszą wiadomością dla Emery'ego jest za to powrót Nicolo Zaniolo. Choć jeszcze w środę rano nie było wiadomo, czy Włoch, który dołączył do ekipy z Birmingham latem tego roku, będzie zdolny do gry, to najnowsze doniesienia z Wysp wskazują, że tak. Z informacji BirminghamLive wynika, że 27-latek trenował z zespołem i będzie gotowy do tego, aby zagrać przeciwko Legii. Warto podkreślić, że były piłkarz m.in. AS Romy do tej pory wystąpił we wszystkich meczach, gdy tylko pozwalało mu na to zdrowie, choć nie zdobył jeszcze gola. W miniony weekend ominęło go starcie z Tottenhamem Hotspur ze względu na kontuzję, której doznał w trakcie przerwy reprezentacyjnej, ale najwidoczniej już wszystko jest w porządku. Angielskie media nie przewidują jednak, że Zaniolo znajdzie się w wyjściowej "jedenastce".

Przypuszczalny skład Aston Villi na mecz z Legią według BirminghamWorld:

Martinez - Konsa, Carlos, Lenglet, Digne - Bailey, Kamara, Luiz - Ramsey, Tielemans - Watkins

Mecz Aston Villi z Legią Warszawa zostanie rozegrany w czwartek 30 listopada o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.