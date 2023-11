18-letni wziął za mikrofon i się zaczęło. Show po ograniu giganta [WIDEO]

W czwartej kolejce Ligi Europy do Tuluzy przyjechała drużyna Liverpoolu. 26 października obie drużyny zmierzyły się na Anfield, gdzie gospodarze rozbili francuski zespół aż 5:1. Z tego powodu wydawało się, że drugie spotkanie między tymi ekipami może zakończyć się podobnym wynikiem. Tymczasem Toulouse FC pokazała wielki charakter, sprawiając ogromną sensację.

Wspaniały doping 18-letniego bramkarza Toulouse FC. To trzeba zobaczyć

"Problemy Liverpoolu rozpoczęły się już w pierwszej połowie. Po nieco ponad pół godziny gry piłkę na własnej połowie fatalnie stracił Konstantinos Tsimikas. Szybko wystartował do niej napastnik Tuluzy Aron Donnum. Norweg wpadł w pole karne i oddał strzał. Piłka odbiła się jeszcze od nogi Jarella Quansaha, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki. Niedługo po zmianie stron Anglicy znów dali się zaskoczyć i to w całkiem podobnych okolicznościach. Przy linii bocznej futbolówkę stracił Luis Diaz. Vincent Sierro ambitnie ją odzyskał, po czym bez namysłu daleko dośrodkował w pole karne. Tam znalazł się Thijs Dallinga, opanował piłkę i mocno uderzył po ziemi tuż przy dalszym słupku i było 2:0" - pisał o meczu Toulouse FC - Liverpool Błażej Winter ze Sport.pl.

Co prawda goście zbliżyli się na wynik 2:1 po samobójczej bramce Cristiana Casseresa, jednak drużyna z Tuluzy szybko strzeliła trzeciego gola. W 89. minucie Diogo Jota ponownie poderwał Liverpool do wywalczenia przynajmniej jednego punktu, strzelając kolejnego gola kontaktowego. Ta sztuka niemal udała się w doliczonym czasie gry, kiedy do siatki trafił 20-letni Jarell Quansah, jedna ostatecznie bramka nie została uznana i spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2.

Zaraz po zakończeniu starcia Francuzi rozpoczęli świętowanie. W końcu wygrana z topowym europejskim zespołem nie zdarza się zbyt często klubowi, który obecnie plasuje się dopiero na 14. miejscu w ligowej tabeli. Kibice śpiewali przyśpiewki swojego zespołu, a w pewnym momencie do celebracji dołączył się Guillaume Restes. 18-letni bramkarz Toulouse FC chwycił za mikrofon i poprowadził doping, który z pewnością zapamięta na długo. Fani błyskawicznie zaangażowali się w starania młodego golkipera.

Takie sceny kilka lat temu oglądaliśmy również w Amsterdamie. Wówczas Ajaks świętował zdobycie mistrzostwa Holandii, a za doping podczas fety odpowiedzialny był nastoletni wtedy Matthijs de Ligt.

Guillaume Restes to wychowanek z zespołu z Tuluzy. Jego obecna wartość rynkowa oscyluje w graniach dziewięciu milionów euro. Łącznie w tym sezonie 18-latek rozegrał 15 spotkań, w których zachował trzy czyste konta.