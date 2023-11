Mourinho wściekł się po blamażu. Absolutny zakaz dla piłkarzy

AS Roma w ostatnim czasie prezentuje się mocno przeciętnie. W Serie A najpierw przegrała 0:1 z Interem Mediolan, a potem pokonała 2:1 Lecce, strzelając oba gole dopiero w doliczonym czasie gry. W miniony czwartek uległa 0:2 Slavii Praga w Lidze Europy.

Jose Mourinho oburzony porażką Romy. Podjął stanowczą decyzję

Porażka z Czechami bardzo sfrustrowała Jose Mourinho. Ten podjął decyzję, że po tym spotkaniu jego piłkarze nie będą zabierać głosu w mediach. - Tak zdecydowałem, sam nie chcę mówić zbyt wiele. Zabrakło nam wszystkiego, wynik jest w pełni zasłużony, zarówno dla nich, jak i, w negatywnym sensie, dla nas. Nic mi się nie podobało. Zwykle nie rozmawiam na gorąco w szatni, ale tym razem to zrobiłem. To, co sobie powiedzieliśmy, zostaje między nami - powiedział w pomeczowym wywiadzie, cytowany przez portal calciomercato.it.

Portugalczyk wskazał, co według niego zadecydowało o porażce rzymian. - Wielu nie miało odpowiedniego nastawienia. Reakcja po pierwszym golu była dobra, ale występ był okropny. (...) (Rywale - red.) zagrali w podobny sposób jak w pierwszym meczu, co oznaczało, że udało nam się zrobić to, o co prosiłem. Nie chcę używać alibi, bo mecz był zbyt kiepski, żeby znaleźć alibi - przyznał.

Mourinho po tym spotkaniu pochwalił tylko jednego zawodnika, młodego Edoardo Bove. - Kiedy najlepszym zawodnikiem jest 21-latek, który dwa lata temu nie był w pierwszej drużynie, nie można wygrać meczu. Jedynym, który nie zasłużył na przegraną, był Bove. Wszyscy inni, włącznie ze mną, zasłużyli na porażkę - gorzko skwitował. Rówieśnik Bove, czyli Nicola Zalewski, nie wystąpił w tym meczu. Trener krótko stwierdził, że "nie mógł zagrać".

Jose Mourinho pieklił się po meczu Romy. Porażka może być kosztowna

Przegrana ze Slavią skomplikowała sytuację rzymian. To dlatego, że stracili oni prowadzenie w tabeli właśnie na rzecz Czechów (bilans bezpośrednich starć to 2:2, o kolejności decyduje bilans bramkowy). To o tyle istotne, że zwycięzcy grupy awansują bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast drużyny z drugich miejsc zagrają w 1/16 finału z trzecimi zespołami z grup Ligi Mistrzów.

Tabela grupy G Ligi Europy

Slavia Praga - 4 mecze, 9 punktów, 10-2 bilans bramek Roma - 4, 9 pkt, 8-3 Servette - 4, 4 pkt, 3-8 Sheriff Tyraspol - 4, 1 pkt, 3-11

Przed Romą jeszcze dwa mecze grupowe - 30 listopada zagra na wyjeździe z Servette, a 14 grudnia u siebie z Sheriffem.