Runjaiciowi puściły nerwy. Wezwał wszystkich piłkarzy Legii na dywanik [WIDEO]

Jeszcze niedawno Legia znajdowała się w małym kryzysie. W ekstraklasie przyszły cztery porażki z rzędu - w tym z walczącą o utrzymanie Stalą Mielec (1:3). Teraz sytuacja się trochę uspokoiła. Wygrana ze Zrinjskim Mostar była trzecią w ostatnim czasie. Wcześniej Legia pokonała GKS Tychy w Pucharze Polski (3:0) oraz Radomiak Radom w ekstraklasie (1:0).

Legia poprawiła się w defensywie. Długa odprawa Runjaicia

Uwagę zwraca przede wszystkim postawa wicemistrzów Polski w obronie. Przestali tracić bramki, co ostatni raz przed meczem z GKS-em Tychy zdarzyło się... 20 sierpnia w spotkaniu z Koroną Kielce. Pojedynek ze Zrinjskim Mostar był za to pierwszym w tym sezonie europejskich pucharów, w którym Legia zachowała czyste konto. Wcześniej za każdym razem traciła przynajmniej jedną bramkę. Najbardziej szalone pod tym względem były eliminacje Ligi Konferencji Europy. W nich bilans bramkowy Legii wyniósł 15-13.

Legię ratowało w tym sezonie, że ofensywę miała dużo lepszą od obrony. Czyżby w końcu Koście Runjaiciowi udało się naprawić formację? Rafał Augustyniak w pomeczowym wywiadzie przyznał, że trener zwracał na to wielką uwagę.

- Dostaliśmy troszeczkę burę od trenera za te poprzednie mecze, bo można stracić cztery, trzy gole, czy tam dwa, ale nie w taki sposób, w jaki my traciliśmy, bo to były naprawdę za proste, za mocne błędy. Była jedna odprawa, która trwała półtorej godziny i było pokazane wszystko, co złe. Więc troszeczkę się za siebie wzięliśmy i jak widać, to do nas trafiło - powiedział obrońca po zakończeniu spotkania.

- Trzy czyste konta to pozytywna sprawa, poprawiająca nastroje po czterech porażkach z rzędu w Ekstraklasie. Cieszymy się. Gra defensywna, nie tylko obrońców, ale całego zespołu, była naszą bolączką, traciliśmy dużo goli po stałych fragmentach i kontratakach. Zero z tyłu buduje morale - kontynuował, cytowany przez Legia.net.

Legii do wyjścia z grupy LKE wystarczy już tylko jeden punkt. W najbliższym meczu pucharowym, który odbędzie się 30 listopada, zmierzy się ona z Aston Villą, która wczoraj pokonała AZ Alkmaar 2:1. Mało kto się spodziewa, żeby już w tym spotkaniu udało się wywalczyć awans. Najprawdopodobniej decydującym spotkaniem będzie kolejny pojedynek z AZ Alkmaar, który w związku z aferą po meczu w Holandii zapowiada się bardzo gorąco.