Wiemy, co musi zrobić Legia, aby awansować w LKE. Oto scenariusze

Legia błyskawicznie objęła prowadzenie, kiedy w 14. minucie do siatki pięknym uderzeniem z woleja trafił Rafał Augustyniak. Nieco ponad kwadrans później było już 2:0, a rzut karny podyktowany na Patryku Kunie pewnie wykorzystał Josue. Piłkarze Kosty Runjaicia kontrolowali wydarzenia na murawie, mimo że szkoleniowiec postanowił tym razem posadzić na ławce rezerwowych trzech podstawowych graczy: Kacpra Tobiasza, Artura Jędrzejczyka oraz Bartosza Slisza. Mogli nawet podwyższyć prowadzenie, ale zawiodła skuteczność i finalnie mecz zakończył się wynikiem 2:0.

Co musi zrobić Legia, żeby awansować do fazy pucharowej LKE? Oto potencjalne scenariusze

Zwycięstwo wicemistrza Polski było już trzecim w fazie grupowej LKE. Tym samym zespół pozostał na pozycji lidera grupy E, wyprzedzając Aston Villę, z którą obecnie ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Do końca tego etapu zmagań zostały dwa mecze, dlatego Legia jest już niezwykle blisko awansu do fazy play-off. Co zatem musi się stać, aby na wiosnę dalej grała w LKE?

Jeśli Legia nie chce spoglądać na inne kluby, to w najbliższych spotkaniach musi zdobyć choćby punkt. Może również wywalczyć awans nawet gdyby poległa w obu meczach, natomiast AZ Alkmaar musiałoby stracić punkty ze Zrinjskim. Piłkarze Kosty Runjaicia nie mogą jednak patrzeć na inne drużyny, tylko skupić się na sobie, ponieważ jest o co grać. Zwycięzca grupa awansuje przecież bezpośrednio do 1/8 finału LKE, natomiast zespół z drugiego miejsca zagra w 1/16 finału z trzecią drużyną jednej z grup LE.

Tabela grupy E:

1. Legia Warszawa - 4 mecze, 9 punktów, bilans bramkowy 7:4

2. Aston Villa - 4 mecze, 9 pkt, 9:5

3. Zrinjski Mostar - 4 mecze, 3 pkt, 5:8

4. AZ Alkmaar - 4 mecze, 3 pkt, 6:10

Oczywiście najważniejsze będzie najbliższe spotkanie z Aston Villą, które zostanie rozegrane 30 listopada w Birmingham. Wygrana zagwarantuje Legii pierwszą lokatę w grupie niezależnie od wyników pozostałych spotkań. Wydaje się nawet, że korzystny może okazać się remis, ponieważ w ostatnim starciu Legia podejmie na własnym stadionie AZ. Zarówno piłkarze, jak i kibice wicemistrza Polski zapewne będą chcieli zatem zrewanżować się za wydarzenia w Alkmaar.

Poza awansem do fazy pucharowej LKE Legia powalczy również o jeszcze lepszy wynik w rankingu UEFA. Tak obecnie wygląda sytuacja po zwycięstwie z ze Zrinjskim.