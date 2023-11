Ogromna kontrowersja w meczu Rakowa. Polski sędzia wydał wyrok [WIDEO]

W czwartek o godzinie 21:00 Raków Częstochowa zmierzył się na wyjeździe ze Sportingiem w czwartej kolejce Ligi Europy. Mistrz Polski rozpoczął to spotkanie w najgorszy możliwy sposób. W 10. minucie Bogdan Racovitan przytrzymał w polu karnym Jerry'ego St. Juste'a, który upadł na ziemię. Sędzia po analizie VAR zdecydował się podyktować rzut karny.

Rafał Rostkowski skomentował decyzję sędziego

Następnie arbiter ukarał Rumuna także czerwoną kartką. Jego decyzja wywołała wielkie poruszenie i wielu się z nią nie zgadzało. Część dziennikarzy i ekspertów twierdziła, że zawodnik Rakowa nie powinien być tak surowo karany. Inni z kolei uważali, że nie było nawet faulu. Głos w tej sprawie zabrał były międzynarodowy sędzia Rafał Rostkowski. I rozwiał wszelkie wątpliwości.

- Nie mam żadnych wątpliwości, to jest słusznie podyktowany rzut karny, bo piłkarz Rakowa ręką przytrzymywał i powstrzymywał zawodnika Sportingu. Nie można też kwestionować pokazanej mu czerwonej kartki, bo to było ewidentne przewinienie w sytuacji bardzo korzystnej do zdobycia gola. Zawodnik Rakowa nie był zainteresowany zagraniem piłki w polu karnym. Często sędziowie unikają podwójnego karania, ale dzieje się tak tylko w sytuacji, gdy zawodnik fauluje, próbując zagrać piłkę - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Sporting pewnie wykorzystał rzut karny i po pierwszej połowie prowadził 1:0. W drugiej części ekipa z Portugalii otrzymała kolejną "jedenastkę". I po raz kolejny pewnie ją wykonała. Raków nie podłamał się jednak grą w osłabieniu i dwoma straconymi golami. W 71. minucie kontaktową bramkę dla mistrza Polski zdobył Milan Rundić. Ostatecznie Raków przegrał 1:2. Po czterech kolejkach zajmuje czwarte, czyli ostatnie miejsce w tabeli z jednym punktem na koncie.