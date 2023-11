Sceny po meczu Liverpoolu. Klopp nie wytrzymał. "Kto wpadł na ten pomysł?" [WIDEO]

Liverpool przystępował do czwartkowego spotkania w roli ogromnego faworyta. Nic w tym dziwnego, ponieważ dwa tygodnie temu wygrał z francuskim zespołem na własnym stadionie aż 5:1. Być może dlatego Juergen Klopp zlekceważył nieco rywala, sadzając na ławce rezerwowych choćby Alissona, Dominika Szoboszlaia czy Mohameda Salaha. Szybko jednak to się zemściło i choć szkoleniowiec dokonał w przerwie trzech zmian, to wprowadzeni piłkarze nie byli w stanie pomóc w odrobieniu strat i finalnie mecz zakończył się wygraną Toulouse 3:2.

Sceny podczas konferencji prasowej. Juergen Klopp nie był w stanie usłyszeć dziennikarzy

Tuż po zakończeniu starcia niemiecki trener udał się na pomeczową konferencję prasową, podczas której miał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Było to jednak mocno utrudnione, ponieważ została ona zorganizowana... w namiocie znajdującym się po drugiej stronie ulicy.

Tymczasowe miejsce spotkania z mediami jest zatem łatwo dostępne dla kibiców, co można było zauważyć. Świętujący zwycięstwo fani byli tak głośno, że Niemiec nie był w stanie usłyszeć pytań. - Kto wpadł na pomysł zorganizowania tutaj konferencji prasowej? To jest naprawdę interesujące pytanie - WOW! - podsumował wymownie, podnosząc głos.

Pełne 90 minut na ławce rezerwowych Liverpoolu spędził 20-letni bramkarz Fabian Mrozek, który na co dzień występuje w zespole U21. Po czterech spotkaniach piłkarze Juergena Kloppa zajmują pozycję lidera tabeli grupy E z dorobkiem dziewięciu punktów. Drugie miejsce okupuje Toulouse (7 pkt), trzecie Royale Union SG (4 pkt), natomiast czwarte LASK Linz (3 pkt).

W innych ciekawych starciach czwartej serii gier LE Slavia Praga niespodziewanie pokonała na własnym stadionie AS Romę (2:0), Brighton zwyciężyło z Ajaxem (2:0), natomiast Raków Częstochowa poległ ze Sportingiem Lizbona (1:2). Poznaliśmy również pierwszych uczestników fazy pucharowej, którymi zostały zespoły Atalanty oraz Bayeru Leverkusen.