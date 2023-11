Reprezentant Polski pewien awansu do kolejnej rundy. Świetna forma

Tomasz Kędziora przez lata kojarzony był przede wszystkim z Lechem Poznań i Dynamem Kijów. W obu drużynach rozegrał łącznie blisko 300 spotkań. Pod koniec poprzedniego sezonu został jednak wypożyczony do PAOK-u Saloniki. Ostatecznie była to czwarta drużyna greckiej Superligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Kłos krytycznie po meczu z Jastrzębskim Węglem: Gra po naszej stronie była strasznie szarpana

Drużyna Kędziory z pewnym awansem. PAOK walczy o pierwsze miejsce

To oznaczało, że reprezentant Polski mógł być pewien gry w europejskich pucharach, po tym jak został ponownie wypożyczony do PAOK-u. W Lidze Konferencji Europy był podstawowym graczem przez prawie całe eliminacje. Jedynie w jednym meczu nie zagrał całego spotkania - było to ostatnie starcie z Heart of Midlothian FC (4:0). W fazie grupowej było już gorzej. Obrońca przed dzisiejszym meczem z Aberdeen zagrał tylko z HJK Helsinki (3:2).

PAOK radził sobie do tej pory doskonale. Wygrał pierwsze trzy spotkania LKE - do wygranej z HJK doszły też zwycięstwa z Eintrachtem Frankfurt (2:1) i Aberdeen (3:2) - i dzisiaj do awansu wystarczył mu jedynie punkt w rewanżu ze Szkotami. Domowy remis 2:2 oznacza, że ten cel udało się spełnić. Na boisku w pucharach w końcu pojawił się też Tomasz Kędziora. Obrońca wszedł na murawę w 82. minucie.

W drugim meczu tej grupy Eintracht Frankfurt wygrał 1:0 z HJK Helsinki. To oznacza, że po czterech kolejkach grupa G wygląda następująco:

PAOK Saloniki - 10 punktów - bilans bramkowy 10:7 Eintracht Frankfurt - 9 pkt - 10:3 Aberdeen - 2 pkt - 6:8 HJK Helsinki - 1 pkt - 3:11

Teraz PAOK i Eintracht będą walczyć o zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Zwycięzca fazy grupowej od razu awansuje do 1/8 finału LKE. Zespoły z drugich miejsc będą musiały zagrać w play-offach przeciwko drużynom, które zajmą trzecie miejsce w grupie Ligi Europy. Decydujące będzie spotkanie Eintracht - PAOK zaplanowane na 30 listopada. Jeżeli zespół Tomasza Kędziory wygra, to zagwarantuje sobie pierwsze miejsce.