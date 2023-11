Ogromna kontrowersja w meczu Rakowa. Eksperci nie mają wątpliwości [WIDEO]

Raków Częstochowa fatalnie rozpoczął drugi mecz ze Sportingiem Lizbona w Lidze Europy. Już w 13. minucie Bogdan Racovitan nieprzepisowo zdaniem arbitra powstrzymywał w polu karnym Jerry'ego St. Juste'a. Rumuński obrońca wszedł mu w drogę, po czym złapał rywala w pół. Holender to wykorzystał i natychmiast się położył.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel pokonał Asseco Resovię Rzeszów. Fornal: Podchodzimy do przyjęcia, jak do obrony

Czy to była czerwona kartka dla Rakowa? "Bardzo surowa kara"

Sędzia długo analizował powtórki na monitorze VAR. Ostatecznie nie tylko odgwizdał karnego, ale też wyjął czerwoną kartkę. Pytanie tylko, czy słusznie, bo de facto dwukrotnie ukarał Racovitana za to samo. Eksperci Viaplay nie mają wątpliwości.

- To jest kwestia interpretacji. Często się mówi, że już nie ma podwójnego karania, ale tu nie chodzi o brutalny faul, ale o faul, niewynikający z walki o piłkę. Tak to zinterpretował sędzia. Ale czy to nie była walka o piłkę, to jesteśmy przy interpretacji sędziego. Moim zdaniem bardzo surowa decyzja dla Rakowa, ale myślę, że sędzia się z niej wybroni - tłumaczył Tomasz Urban w studiu meczowym. - Nie jest to bezpośrednia walka o piłkę, ale w takiej sytuacji zawsze jest kwestia interpretacji - dodał.