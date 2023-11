Sceny w meczu Rakowa! Czerwona kartka, dwa karne i emocje do samego końca

Na półmetku fazy grupowej Ligi Europy Raków Częstochowa miał na koncie jeden punkt. Ale i tak przed czwartkowym meczem mistrzowie Polski byli pełni nadziei, bo zremisowali akurat właśnie ze Sportingiem. No i zespół Dawida Szwargi wydawał się być w dobrej formie, co potwierdziła weekendowa wygrana 5:0 z Zagłębiem Lubin. Niestety, czwartkowy mecz rozpoczął się w możliwie najgorszy sposób.

Była 11. minuta, gdy Bogdan Racovitan staranował Jeremiaha St. Juste w polu karnym Rakowa. Choć obaj walczyli o piłkę w podobnym stopniu, to jednak gracz Sportingu był w nieco lepszej sytuacji, więc sędzia dopatrzył się faulu. A skoro dostrzegł tam przewinienie, to zgodnie z zasadami musiał pokazać czerwoną kartkę. I choć jego decyzja wywoła zapewne wiele kontrowersji, to nie zmienia to faktu, że bramkę z 11. metra zdobył Pedro Goncalves.

W pierwszej połowie nie padło więcej goli, chociaż Sporting nieustannie atakował. Gospodarze oddali aż dziewięć strzałów, jednak albo pudłowali, albo dobrze bronił Vladan Kovacević, który do przerwy popisał się trzema udanymi paradami. Raków nie zanotował żadnego celnego uderzenia.

A co się działo po przerwie?

Obrona Rakowa wyszła na drugą połowę zdekoncentrowana, bo już 23 sekundy po wznowieniu gry do siatki trafił Paulinho, ale piłkarz Sportingu był jednak na minimalnym spalonym. Trener Szwarga odetchnął z dużą ulgą. Ale tylko na chwilkę, bo już w 50. minucie sędzia podyktował kolejnego karnego. Tym razem za zagranie ręką Milana Rundicia. Goncalves podwyższył na 2:0. Dla Portugalczyka był to piąty gol w tym sezonie, ale dopiero drugi w Lidze Europy.

I choć wszystko wskazywało, że Sporting podwyższy prowadzenie, to jednak bramkę kontaktową zdobyli goście. Fran Tudor sprytnie zagrał z rzutu wolnego do Marcina Cebuli, który oddał strzał z ostrego kąta. Bramkarz wykazał się refleksem, ale był bezradny przy dobitce Milana Rudnicia. Warto podkreślić, że chwilę wcześniej Rudnić dwukrotnie świetnie blokował uderzenia rywali.

Raków ostatecznie przegrał 1:2 i wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Grupa D

Atalanta Bergamo - 4 mecze, 10 punktów Sporting - 4 mecze, 7 punktów Sturm Graz - 4 mecze, 4 pkt Raków Częstochowa - 4 mecze, 1 pkt

W następnej kolejce (30 listopada) mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe ze Sturmem, a Atalanta podejmie Sporting. Z grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły. Klub z 3. miejsca awansuje do play-offów Ligi Konferencji.