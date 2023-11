Gigantyczna sensacja w meczu Toulouse - Liverpool. Aż pięć goli [WIDEO]

Liverpool zaliczył niesamowitą wpadkę w Lidze Europy. Przegrał po raz pierwszy w tych rozgrywkach w tym sezonie. W czwartek lepsze okazało się Toulouse FC - zespół, który "The Reds" rozbili kilka tygodni temu 5:1. Kompromitacja mogła być nieco mniejsza, ale sędzia po analizie VAR nie uznał trafienia Quansaha w siódmej minucie doliczonego czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel pokonał Asseco Resovię Rzeszów. Fornal: Podchodzimy do przyjęcia, jak do obrony

Fatalne błędy Liverpoolu. Pierwsza porażka w Lidze Europy

Problemy Liverpoolu rozpoczęły się już w pierwszej połowie. Po nieco ponad pół godziny gry piłkę na własnej połowie fatalnie stracił Konstantinos Tsimikas. Szybko wystartował do niej napastnik Tuluzy Aron Donnum. Norweg wpadł w pole karne i oddał strzał. Piłka odbiła się jeszcze od nogi Jarella Quansaha, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.

Niedługo po zmianie stron Anglicy znów dali się zaskoczyć i to w całkiem podobnych okolicznościach. Przy linii bocznej futbolówkę stracił Luis Diaz. Vincent Sierro ambitnie ją odzyskał, po czym bez namysłu daleko dośrodkował w pole karne. Tam znalazł się Thijs Dallinga, opanował piłkę i mocno uderzył po ziemi tuż przy dalszym słupku i było 2:0.

Zawodnicy Juergena Kloppa rzucili się do odrabiania strat i z pomocą rywala wrócili do gry. Alexander-Arnold posłał piękne crossowe podanie na skraj pola karnego. Piłkę głową pod bramkę zgrywał Joe Gomez w kierunku wychodzącego na dobrą pozycję Mohameda Salaha, ale ta do Egipcjanina nie dotarła. Walczący o nią w powietrzu obrońcy Tuluzy... sami wpakowali ją do siatki. Ostatecznie gola samobójczego zaliczono Cristianowi Casseresowi.

Dramat Liverpoolu. Już mieli wyrównanie i wtedy wkroczył VAR. Szaleństwo w ostatnich sekundach

Nie minęły jednak dwie minuty, a francuski zespół zadał kolejny cios. Płaskie dośrodkowanie spod linii końcowej posłał Gabriel Suazo. Piłkę delikatnie trącił Alexander-Arnold, a potem bramkarz Caoimhin Kelleher, ale nie udało jej się porządnie wybić. W konsekwencji dopadł do niej Frank Magri i mocnym strzałem trafił na 3:1.

Gdy już wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, Liverpool na dwie minuty przed końcem podstawowego czasu przywrócił nadzieje na remis. MacAllister odebrał futbolówkę w środku pola, krótko odegrał do Diogo Joty, a ten przeprowadził indywidualny rajd. Przedryblował kilku rywali, wbiegł w pole karne i pięknym strzałem w dolny róg kompletnie zmylił bramkarza Tuluzy.

Liverpool wciąż ambitnie atakował i w końcu w siódmej minucie doliczonego czasu dopiął swego. Po potwornym zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki wpakował Quansah. Sędzia jeszcze raz przeanalizował jednak sytuację i dopatrzył się wcześniej zagrania ręką. Tym sposobem gol został anulowany i Tuluza jednak zwyciężyła 3:2.

W tabeli wciąż liderem pozostaje Liverpool z 9 punktami. Tuluza traci jednak do niego tylko dwa punkty. Trzecie miejsce zajmuje Royale Union SG z 4 punktami, a tabelę zamyka LASK Linz z 3 punktami. W czwartek austriacki zespół ograł rywali z Belgii 3:0.