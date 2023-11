Bośniacy nie patyczkują się. "'Szlachta' pragnie zemsty w Polsce"

Po dość niespodziewanym kryzysie w październiku Legia wreszcie wraca do optymalnej formy. Porażki z Jagiellonią (0:2), AZ Alkmaar (0:1), Rakowem (1:2), a przede wszystkim Śląskiem Wrocław (0:4) wydaje się, że tylko wzmocniły zespół, który ma przed sobą konkretne cele w tym sezonie. Jednym z nich jest awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, a najbliższe spotkanie z Zrinjski Mostar może znacząco go przybliżyć.

Bośniackie media są zgodne przed meczem z Legią. "Zrinjski pragnie zemsty"

Przed dwoma tygodniami w Mostarze lepsi okazali się wicemistrzowie Polski, którzy pokonali rywala 2:1 po golu Blaza Kramera oraz trafieniu samobójczym. Nie było to dla nich jednak łatwe starcie, zwłaszcza że musieli gonić wynik. Bośniackie media nie mają wątpliwości, że tym razem Zrinjski wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji. "Zrinjski pragnie zemsty w Polsce, co otworzyłoby mu drzwi do kolejnego etapu" - napisał portal sportsport.ba.

Podobnie napisał też portal Mondo. "Zrinjski z wizytą w Warszawie: 'Szlachta' (tak mówi się na ten klub - przyp. red.) pragnie zemsty za porażkę w Mostarze. Dzisiejszy mecz jest prawdopodobnie kluczem do walki o przejście do kolejnej rundy. W przypadku pozytywnego wyniku 'Szlachta' zwiększy swoje szanse na awans" - oznajmiono.

Portal Vecernji.ba uważa za to, że piłkarze bośniackiego zespołu już odnieśli spory sukces. Teraz nie mają jednak nic do stracenia, a awans do fazy pucharowej jest w ich zasięgu. - Legia mocna, ale nie straszy. Realistycznie rzecz biorąc, piłkarze Mostaru odnieśli już sukces w fazie grupowej. Sposób, w jaki grają w Europie, robi wrażenie jak na klub z naszego kraju. Zrinjski ma obecnie na koncie trzy punkty, ale poza punktami czy pieniędzmi zyskał uznanie w Europie, a niektóre kluby muszą pracować na to znacznie dłużej - przekazano.

Podkreślono też, na co Zrinjski musi uważać najbardziej. "Legia to wyjątkowy klub i ma wspaniałych kibiców, po pierwsze, Zrinjski nie może dać się dzisiaj poddać atmosferze gospodarzy. (...) Zrinjski po prostu czeka na trudniejszy mecz" - czytamy.

Mimo problemów kadrowych pozytywnie nastawiony przed rewanżowym starciem z Legią jest również trener Krunoslav Rendulić. - Przyjrzeliśmy się wszystkim ostatnim meczom Legii. To zespół jakościowy, w którym zmienia się jednak tylko 15-16 zawodników. Oczekiwania wobec nich są duże, a biorąc pod uwagę to, że zagra przed własną publicznością, będzie chciała zaatakować. My postaramy się zatem kontratakować. Oczywiście nie jedziemy tam, żeby marnować czas, nasze ambicje są jasne - grać dobrze, a wtedy wygramy, to jasne - podsumował, cytowany przez Radio Sarajevo.

Spotkanie pomiędzy Legią a Zrinjski Mostar rozpocznie się już o godzinie 18:45.