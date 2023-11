Przed meczem z Rakowem zwracają uwagę na coś ważniejszego. Święto

Remisem 1:1 zakończyło się pierwsze spotkanie w Sosnowcu pomiędzy Rakowem a Sportingiem, co było pierwszym strzelonym golem i pierwszym zdobytym punktem przez mistrzów Polski w tej edycji fazy grupowej Ligi Europy. Teraz podopieczni Dawida Szwargi udają się na rewanż do Lizbony, lecz tamtejsza prasa bardziej niż czwartkowym starciem z Rakowem żyje tym, co Sporting czeka za kilka dni.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl