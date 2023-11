Problemy u rywala Legii. Trener alarmuje. "Nie po to tam jedziemy"

Legia Warszawa zmierzyła się już ze Zrinjskim Mostar końcem października na terenie rywali. Po pełnym emocji meczu zawodnicy Kosty Runjaica wygrali 2:1, choć wynik mógł być zupełnie inny. Dwie bramki gospodarzy zostały bowiem anulowane po weryfikacji VAR. Najważniejszy był jednak fakt, że drużyna z ekstraklasy zanotowała cenne zwycięstwo, a przed własną publicznością z pewnością postara się o kolejny triumf.

Trener Zrinjskiego pewny swego przed meczem z Legią. Są jednak kłopoty

Trener rywali Krunoslav Rendulić ma jednak ochotę na rewanż za porażkę w Mostarze. Zdradził jednak, że musi poradzić sobie z kontuzjami podstawowych zawodników zespołu. - Mamy problemy ze składem. Hrvoje Barisicia nie ma z nami od dłuższego czasu, a Mario Ticinović nie jest w stanie dojść do siebie i nie może rywalizować o miejsce w drużynie. Reszta jest zdrowa, gotowa. Oczywiście nie jedziemy tam tylko po to, by marnować czas, nasze ambicje są jasne - grać dobrze, zapewnić jakość gry i wygrać - podsumował, cytowany przez portal sport1.oslobodjenje.ba.

Dodał również, że w czwartek Zrinjski będzie musiał sobie poradzić nie tylko z rywalem, ale również kibicami Legii. - Legia gra przed swoimi kibicami, stadion będzie wypełniony po brzegi i piłkarze na pewno postarają się wykorzystać tę pozytywną energię. Od nas zależy, czy odpowiednio na to wszystko odpowiemy. Oczywiście, z jedziemy tam z jasnym planem, aby przeciwstawić się i rozegrać dobry mecz, a najlepiej zanotować zwycięstwo - dodał Rendulić.

Po trzech kolejkach Legia Warszawa jest liderem grupy E z 6-punktowym dorobkiem (dwa zwycięstwa). Drugie miejsce zajmuje Aston Villa (6 pkt), a na kolejnych pozycjach plasują się Zrinjski Mostar (3 pkt) i AZ Alkmaar (3 pkt). Czwartkowy mecz Legia - Zrinsjki rozpocznie się o godzinie 18:45.