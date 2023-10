Holendrzy próbują przykryć skandal z Legią. Raport pod hasłem: radzimy sobie coraz lepiej

Legia Warszawa jeszcze długo nie zapomni feralnego wyjazdu na mecz Ligi Konferencji Europy przeciwko AZ Alkmaar (0:1). Zdaniem ludzi związanych ze stołecznym klubem tamtejsze służby zachowywały się skandalicznie wobec Polaków. Utrudniały wejście na stadion i bez powodu zatrzymywały na ulicach, gdy tylko usłyszały język polski. Finał był taki, że policja i ochrona zaatakowały piłkarzy i sztab, a w przepychankach ucierpiał prezes klubu Dariusz Mioduski. Potem doszło do aresztowania Josue i Radovana Pankova.

Holendrzy pokazali raport. Legia może się tylko śmiać. Będą "pracować na rzecz gościnnej piłki nożnej"

UEFA cały czas bada sprawę. Na razie ukarała Legię za rzekome niewłaściwe zachowanie kibiców z Polski. Kwestia zamieszek po meczu jest jednak rozpatrywana osobno. Właśnie w takim momencie, niecałe dwa tygodnie po tych wydarzeniach, holenderski związek piłki nożnej KNVB opublikował raport dotyczący bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich w tym kraju.

Zachodzi pytanie, czy w ten sposób KNVB nie próbuje wpłynąć na działaczy UEFA, a przynajmniej na opinię publiczną. Data publikacji wydaje się nieprzypadkowa, a jak przekonują Holendrzy, jest się czym pochwalić. - Nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie chcielibyśmy być, ponieważ liczba incydentów jest nadal znacznie wyższa niż przed pandemią, ale te liczby pokazują, że coraz lepiej radzimy sobie z problemem. Ligi, kluby, rząd, gminy, policja, prokuratura, stowarzyszenia kibiców i KNVB ciężko nad tym pracowały, stosując zintegrowane podejście, i nadal będą ciężko pracować na rzecz gościnnej i bezpiecznej piłki nożnej w najbliższej przyszłości - powiedziała Marianne van Leeuwen, dyrektor ds. profesjonalnej piłki nożnej.

Holendrzy chwalą się poprawą bezpieczeństwa na stadionach. Pokazali dane

A czego dowiadujemy się z raportu? Otóż tego, że prokuratora ds. zawodowej piłki nożnej przeprowadziła w zeszłym sezonie śledztwa w sprawie zakłócania porządku łącznie 169 razy, podczas gdy w sezonie 2021/22 czyniła to 179 razy. Ponadto liczba incydentów na stadionach i wokół nich (w tym w europejskich pucharach) spadła z 893 do 725. Prokuratorzy otrzymali za to 422 zawiadomienia od policji dotyczące kibiców podejrzanych o popełnienie przestępstwa, podczas gdy rok wcześniej działo się tak 640 razy. Spory spadek zanotowano również w kontekście wydawanych zakazów stadionowych. W sezonie 2022/23 było ich 83, przy aż 595 sezon wcześniej.

Spadki może i napawają optymizmem, ale Holendrzy i tak mają sporo pracy do wykonania. Tym bardziej że w przypadku Legii niebezpieczeństwo sprawili ci, którzy teoretycznie powinni je zapewnić. Nie można też zapominać o burdach i skandalicznym zachowaniu kibiców tamtejszych drużyn na stadionach. Tylko w ostatnich tygodniach wywoływali zamieszki zarówno u siebie, jak i w innych krajach.