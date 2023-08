Polskie kluby szokują w pucharach. Sufit jest blisko. Europejska czołówka

Liga Konferencji Europy to dla kibiców polskich drużyn prawdziwe święto. Mecze eliminacyjne z udziałem Legii Warszawa i Lecha Poznań nie zawsze kończyły się sukcesem sportowym, ale za to frekwencyjnym już tak. Pod tym względem żaden kraj w Europie nie może pochwalić się dwójką klubów z tak oddaną widownią, biorących udział w tych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Liga Konferencji przyciąga kibiców jak magnes. Legia i Lech poprawiły frekwencyjne wyniki

Legia Warszawa w spotkaniu z Austrią Wiedeń przy Łazienkowskiej nieco zawiodła. Przegrała 1:2 po dwóch trafieniach Muharema Huksovica i kontaktowej bramce Ernesta Muciego. Czeka ją przez to trudne zadanie odrobienia strat w rewanżu za tydzień w Austrii. Nie zawiedli za to tamtejsi kibice. Jak podali organizatorzy, na trybunach pojawiło się ich 26 519. Tym samym fani stołecznej ekipy przebili wynik z zeszłego tygodnia ze spotkania z Oradabasami Szymkent. Wówczas zasiadło ich 23 517.

Runjaić wprost po porażce Legii. Tego nie mógł znieść. "Boli mnie to"

Jeszcze większa rzesza fanów dopingowała w czwartek piłkarzy Lecha Poznań. Zwycięstwo 2:1 ze Spartakiem Trnava (gole strzelili Filip Marchwiński i Kristoffer Velde, a dla Spartaka - Lukas Stetina) oklaskiwało 29 122 osób. Stadion przy Bułgarskiej jest jednak w stadnie pomieścić ok. 40 tys., więc wynik da się jeszcze sporo poprawić. Względem frekwencji z domowego starcia z Żalgirisem Kowno i tak zanotowano wzrost. Wówczas na stadion weszło 26 157 fanów.

Ta porażka Legii nie miała się prawa zdarzyć. Oto najbrutalniejszy dowód

Polskie kluby w europejskim czubie. Kibice Legii i Lecha spisali się na medal

Zarówno Lech, jak i Legia znalazły się dzięki temu w najlepszej piątce klubów z najwyższą frekwencją spośród gospodarzy wszystkich meczów Ligi Konferencji Europy. Nie może się tym poszczycić żaden inny kraj. Poznaniacy zajęli w tej klasyfikacji trzecie miejsce, ustępując jedynie Hajdukowi Split (33 573 widzów podczas meczu z PAOK-iem Saloniki) i Fenerbahce Stambuł (33 015 widzów podczas meczu z NK Maribor). Legia była na piątej pozycji, bo tuż przed nią znalazło się jeszcze rumuńskie FCSB (dawniej Steaua Bukareszt), które podejmowało FC Nordsjaelland (27 135 widzów).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

W przyszłym tygodniu na podobne wyniki frekwencyjne niestety nie ma co liczyć, bo Lech i Legia udadzą się na wyjazdy. Pole do popisu będą mieli za to sympatycy Pogoni Szczecin, która zagra u siebie z KAA Gent. W pierwszym meczu przegrała aż 0:5, więc zapewne będzie to jej pożegnalny występ. Odbędzie się on 17 sierpnia o godz. 18:00. Godzinę później mecz rozpocznie Legia, a o 20:00 - Lech Poznań.

Mecze z najwyższą frekwencją w minionej kolejce el. Ligi Konferencji Europy: