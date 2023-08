Ta porażka Legii nie miała prawa się zdarzyć. Oto najbrutalniejszy dowód

Legia Warszawa przegrała 1:2 z Austrią Wiedeń w pierwszym meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Dwa gole dla Austriaków zdobył Muharem Husković - oba po błędach defensywy, na co zwrócił uwagę także trener Kosta Runjaić. - Głupimi błędami oddaliśmy Austrii zwycięstwo - powiedział po spotkaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

Legia Warszawa nie powinna pozwolić sobie na wpadkę. Austria Wiedeń bez rewelacji w pucharach

Przed rozpoczęciem meczu to Legia wydawała się być faworytem. Warszawianie mają za sobą udany sezon. W przeciwieństwie do Austrii Wiedeń, która nie dość, że w lidze zajęła piąte miejsce, to jeszcze zeszłej jesieni w Europie nie zachwycała.

Polski niespełniony talent w końcu odpalił! Lech Poznań ma nowego bohatera

Fakt, że Wiedeńczycy w ostatnich latach gorzej radzili sobie w pucharach, potwierdzają statystyki. W 14 meczach rozegranych w Europie od sezonu 2019/20 zespół ze stolicy Austrii wygrał tylko... dwa z Boracem Banja Luką. Wygrana nad Legią to dopiero trzeci triumf w 15 meczach.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Fatalna passa zaczęła się w 2019 roku. Wówczas Austria zakończyła swoją przygodę z pucharami na III rundzie eliminacji do Ligi Europy po porażce w dwumeczu 2:5 z cypryjskim Apollonem Limassol. Rok później Wiedeńczycy w ogóle nie zagrali w pucharach. Sezon 2021/22 to kolejna porażka w kwalifikacjach. Tym razem do Ligi Konferencji Europy. W II rundzie zespół z Wiednia przegrał w dwumeczu 2:3 z islandzikm Breidablik po remisie oraz przegranej.

W ubiegłym sezonie Austria zagrała w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W eliminacjach LE przegrali 1:6 w dwumeczu z Fenerbachce, przez co "spadli" do LKE. Tam też było fatalnie. Dwa remisy, cztery porażki i ostatnie miejsce w grupie. Warto przypomnieć, że rywalizowali m.in. z Lechem Poznań, z którym przegrali 1:4 i zremisowali 1:1.

Bilans Austrii Wiedeń w europejskich pucharach od 2019 roku:

2019/20 - 2 mecze (eliminacje do LE z Apollonem Limassol), 2 porażki, bilans 2:5.

2020/21 - brak pucharów

2021/22 - 2 mecze (eliminacje do LKE z islandzkim Breidablik), remis, porażka, bilans 2:3.

2022/23 - 8 meczów (eliminacje do LE z Fenerbahce, 6 w grupie LKE z Villarealem, Lechem i Hapoelem Beer Szewa), 2 remisy, 6 porażek, bilans 3:21.

2023/24 - 3 mecze (eliminacje do LKE z Boracem Banja Luką i Legią Warszawa) bilans, 3 zwycięstwa, bilans 5:2.

Oto ranking UEFA po meczach Legii i Lecha. Przez moment było pięknie

Powyższe dane wskazują, że Austria nie jest wielką potęgą w ostatnich latach. Tym bardziej porażka Legii może martwić. Rewanż odbędzie się w czwartek 17 czerwca w Wiedniu i tam piłkarze ze stolicy muszą gonić wyniku. Początek meczu o 19:00.