Piłkarz Lecha zbiera pochwały. "To jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w polskiej piłce"

Do trzech razy sztuka można napisać po występach polskich drużyn w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pogoń Szczecin przegrała 0:5 z Gent na wyjeździe, Legia Warszawa 1:2 u siebie z Austrią Wiedeń, aż wreszcie Lech Poznań wygrał skromnie 2:1 na własnym obiekcie ze Spartakiem Trnawa po bramkach Filipa Marchwińskiego i Kristoffera Velde. Rywale ze Słowacji zdobyli gola kontaktowego w samej końcówce spotkania.

Siedem jedynek w Legii za mecz z Austrią. Aż trudno uwierzyć

Eksperci podzieleni w sprawie rewanżu Lecha Poznań ze Spartakiem Trnawa

"Słaby wynik, biorąc pod uwagę dobrą grę, ale może ktoś się przyzna, że sztab może wiedzieć lepiej, przekładając mecz z Jagiellonią. Można być jednak spokojnym" - oceniał relacjonujący to spotkanie Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Lech mógł to nawet zamknąć w pierwszym meczu, zamiast tego będzie wielka bitwa w Trnawie. W świetle tego, jak zespół przygasł w końcówce i przy tym wyniku - przełożenie meczu z Jagiellonią to dobra decyzja. Nikt za darmo czwartej rundy nie da" - stwierdził za to Szymon Ratajczak.

"Przełożenie meczu z Jagiellonią nabrało teraz sensu dla Lecha. Rywal niepotrzebnie podpięty do tlenu, choć w tym dwumeczu nie powinno być sensacji. Drużyna dalej jest bez zawrotnej formy, ale wygrywa. To nadal starczy. Punkty do rankingu dopisane" - dodawał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

"Szukając pozytywów mam nadzieję, że strzelona bramka przez Spartak sprawi, że Lech nie rozluźni się zbytnio przed rewanżem i w przyszłym tygodniu również zbierze komplet punktów do rankingu" - analizował Radosław Laudański.

Filip Marchwiński ponownie zachwycił ekspertów

Cztery bramki i asysta w sześciu meczach to liczby wychowanka Lecha Poznań w tym sezonie. Marchwiński przeciwko Sparcie trafił do siatki i zanotował asystę przy golu Velde. "Filip Marchwiński stał się cudownym piłkarzem" - stwierdził wprost Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Progres Filipa Marchwińskiego to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy do oglądania w polskiej piłce w ostatnich miesiącach" - zaznaczył Damian Smyk z Weszło.

Rewanżowe spotkanie Lecha Poznań ze Spartakiem Trnawa zostanie rozegrane w czwartek 17 sierpnia. Zwycięzca tej rywalizacji w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy spotka się z gorszym zespołem z pary Slavia Praga - Dnipro-1, które grają w trzeciej rundzie el. Ligi Europy. W pierwszym meczu czeski zespół wygrał u siebie 3:0.