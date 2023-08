Oto ranking UEFA po meczach Legii i Lecha. Przez moment było pięknie

Lech Poznań i Legia Warszawa ze zmiennym szczęściem radziły sobie w III rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Poznaniacy wygrali przed własną publicznością ze Spartakiem Trnawa 2:1. Z kolei Legia przy Łazienkowskiej uległa Austrii Wiedeń 1:2. Co to oznacza w kontekście ligowego rankingu UEFA?

Polska bez awansu w rankingu UEFA. W czwartek tylko Lech nie zawiódł

Po katastrofalnej porażce Pogoni Szczecin z Gentem 0:5 Polska zajmowała w rankingu UEFA 21. pozycję z dorobkiem 21,000 punktów. Nasza przewaga nad 22. Szwecją i 23. Cyprem była na tyle duża, że spadek w tym tygodniu był niemożliwy. Polscy kibice liczyli za to na awans do pierwszej "20", ale do tego oprócz korzystnych wyników polskich drużyn, konieczne były wpadki zespołów z Chorwacji lub Grecji.

Co zrobiła Legia? Nie do wiary. Borek: "Ależ błąd, katastrofa" [WIDEO]

Lech Poznań za zwycięstwo nad Spartakiem zarobił 0,250 punku. Legia tym razem nie powiększyła naszego dorobku, co dało nam łącznie 21,250 punktu. Tym samym Polska wyprzedziła Grecję i awansowała do najlepszej "20" rankingu. Problem w tym, że Grecy mieli do nas tylko 0,025 pkt straty, a trzy kluby z tego kraju wciąż były w grze.

Lech już niemal zna kolejnego rywala. A co z Legią?

Nieco później zwycięstwa zanotowały Aris Saloniki (1:0 z Dynamo Kijów) i Olympiakos Pireus (1:0 z Genkiem, ale w el. Lidze Europy). Z kolei remisem 0:0 zakończył się mecz Hajduka Split z PAOK Saloniki. Dzięki temu Grecy dopisali sobie 0,6 pkt i mają ich 21,725.

Chorwacji nie udało się wyprzedzić, nawet na chwilę, bo co prawda tamtejszy Osijek przegrał Adana Demirsporem 1:5, ale za to Rijeka pokonała 3:1 B36 Torshavn z Wysp Owczych. Do tego należy dopisać remis Hajduka. W sumie ich przewaga nad Polską wzrosła do 0,275 punktu.

Ranking UEFA po czwartkowych meczach eliminacji do europejskich pucharów - sytuacja Polski: