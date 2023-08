Napisać, że rozczarowująco rozpoczęły się zmagania polskich klubów w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, to nic nie napisać. W środę Pogoń Szczecin została rozbita na wyjeździe w meczu z Gent 0:5, a w czwartkowy wieczór niespodziewaną porażkę poniosła Legia Warszawa. Stołeczny klub przegrał na własnym stadionie 1:2 z Austrią Wiedeń, z czego pierwszy stracony gol był festiwalem błędów ze strony piłkarzy Legii. - Ależ błąd, katastrofa na początku tego meczu - powiedział komentujący to starcie Mateusz Borek. Na szczęście w końcówce meczu bramkę kontaktową zdobył Ernest Muci.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Grosicki pokazał, co znaczy klasa. "Zastanówcie się"

Eksperci po meczu Legii Warszawa szukają pozytywów. "Okazji tyle, że mogła wygrać"

"Legia spokojnie może wygrać w Wiedniu. Ale furory w pucharach nie zrobi z tą obroną. Tylko w rewanżu trzeba zasypać tę dziurę między drużynami w organizacji gry" - oceniał na gorąco Jakub Seweryn. Dziennikarz Sport.pl wskazywał w trakcie spotkania na słabą grę Legii w defensywie na przykładzie dwumeczu z Ordabasami Szymkent.

"Brutalna weryfikacja, kompromitacja - nie. Legia była irytująca, niedokładna i przede wszystkim popełniała proste błędy, ale i tak potrafiła zepchnąć Austrię do defensywy, a okazji miała tyle, że spokojnie mogła wygrać. Dwumecz do odwrócenia" - analizował ze stadionu Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

"Słaba dystrybucja od bramki, elektryczne straty, przegrany środek pola, niewykorzystane sytuacje (decyzje i wykończenie), brak VAR. Długo nie siedział ten mecz Legii. Muci i Baku dobre zmiany. W pucharach obrona przecieka aż strach patrzeć, ale można to odwrócić" - stwierdził z kolei Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Michniewicz się nie zatrzymuje. Transfer prosto z Francji

"Legia zrobiła Austrii to, co Aris zrobił Rakowowi. Gol w końcówce na 1:2 dodaje dużej energii i nadziei, że można powalczyć w rewanżu. Choć ogólnie jestem zawiedziony tym meczem. Jeśli Legia myśli o fazie grupowej LKE, to nie może przegrywać u siebie z rywalem pokroju Austrii" - podkreślił Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl, szukając analogii między meczem Legii z Austrią, a Rakowa z Arisem w el. Ligi Mistrzów.

"Mnóstwo niewykorzystanych okazji, w dodatku z tyłu obrona istniała tylko z nazwy. Gdyby na boisku był nie jeden Muci, a przynajmniej trzech, wynik byłby lepszy" - stwierdził Mateusz Ligęza z Radia Zet.

Ernest Muci i jego wyjście pozytywem w grze Legii Warszawa

"Awans nadal jest sprawą otwartą, gol Muciego sporo znaczy. W ofensywie Legia w sumie wypadła nieźle, sytuacji było sporo, ale w tyłach jest dramat: wystawianie się na groźne straty i bezradność, gdy już nastąpią, rywal praktycznie zawsze ma setkę" - oceniał Przemysław Michalak z Weszło.

"Mecz, który złości. Elektryczne gitary w obronie i ciągły strach przed stratą gola. Z pozytywów - brutalne wejście Muciego w widowisko i setki Legii. Widzę pozytywny koniec tej zabawy nad pięknym, modrym Dunajem, bo pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu. Czuwaj" - podsumował mecz Legii w swoim stylu Mateusz Święcki z Eleven Sports.

Rewanżowy mecz Legii Warszawa z Austrią Wiedeń odbędzie się w czwartek 17 sierpnia. Wtedy okaże się, czy piłkarze Kosty Runjaicia będą potrafili dokonać piłkarskiego cudu i odwrócić losy tej rywalizacji. Aktualnie swoje spotkanie w trzeciej rundzie el. LKE rozgrywa Lech Poznań ze Spartakiem Trnawa. Relację z tego meczu można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.