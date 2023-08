Słowacy drżą przed Lechem. "Tu nikt nie ma wątpliwości"

Lech Poznań po wyeliminowaniu Żalgirisu Kowno przystąpi do III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Los skojarzył ubiegłorocznego ćwierćfinalistę tych rozgrywek z dobrze znanym polskim kibicom Spartakiem Trnava. W 2018 r. Słowacy dwukrotnie pokonali w el. Ligi Mistrzów Legię Warszawa 1:0 i 2:0. Z kolei w zeszłym roku w dwukrotnie przegrali z Rakowem Częstochowa w el. Ligi Konferencji 0:2 i 0:1.

Sugerując się wynikiem z poprzedniego lata, można stwierdzić, że Lech powinien być zdecydowanym faworytem. Wydaje się, że od tamtej pory rywale nie uczynili jakiegoś znaczącego postępu. - Trudno powiedzieć, czy teraz Spartak jest słabszy, czy mocniejszy. To mniej więcej ta sama drużyna co wtedy - stwierdził Jan Jasenka, dziennikarz słowackiego Sport.sk w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Z tego, że Spartak będzie w tym starciu na słabszej pozycji, zdają sobie sprawę także sami Słowacy. Dostrzegają też jeszcze jeden problem, presję występu przed ogromną, fanatyczną rzeszą poznańskich kibiców. - Na pewno na Słowacji mamy obawy przed tym meczem, pamiętając, jak dobrze Lech poradził sobie w poprzednim sezonie w Lidze Konferencji Europy. Tu nikt nie ma wątpliwości, że to Lech jest faworytem. Ale Spartak odznacza się tym, że nigdy się nie poddaje. Myślę, że ten dwumecz zostanie zdefiniowany przez pierwszy mecz w Poznaniu. Jeśli Spartak poradzi sobie z atmosferą na stadionie, w rewanżu na szansę ma sukces, bo u siebie gra lepiej niż na wyjazdach - tłumaczył dziennikarz.

Z tym Spartak Trnava ma największe problemy. Lech musi to wykorzystać. "Pojawiają się trudności"

Drużynę z Trnavy wciąż prowadzi trener Michal Gasparik. Doszło za to do kilku roszad w składzie. Odeszli m.in. najlepszy strzelec drużyny z zeszłego sezonu Abdulrahman Taiwo oraz czołowy pomocnik Kyrakos Savvidis. W ich miejsce pojawili się za to wypożyczony z Rijeki Marco Djuricin oraz były piłkarz Górnika Zabrze Filip Bainović. Większym problemem jest jednak defensywa. - Kiedy tylko rywal szybko atakuje, pojawiają się trudności. Piłkarze Spartaka mają problemy z kryciem i z dalekimi podaniami posyłanymi za linię obrony - ocenił Jasenka.

Mecz Lech Poznań - Spartak Trnava rozpocznie się w czwartek 10 sierpnia o godz. 20:00 w Poznaniu. Rewanż na Słowacji zaplanowany jest na 17 sierpnia również na godz. 20:00.